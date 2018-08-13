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    Жизнь

    Западные СМИ утверждают, что Анджелину Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику

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    <span>Анджелина Джоли</span> - Западные СМИ утверждают, что Анджелину Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
    Анджелина Джоли

    Анджелина Джоли и Брэд Питт все еще не могут официально завершить бракоразводный процесс: супруги не могут договориться по вопросам опеки детей и финансовым вопросам.

    Кажется, постоянный стресс оказался слишком тяжелым для Энджи: по информации западных СМИ, актриса была экстренно госпитализирована в психиатрическую клинику, которая специализируется на лечении расстройств пищевого поведения.

    Последнее время актриса казалась изможденной и поклонники уже давно били тревогу. Ранее Джоли несколько раз лежала в этой клинике, когда ее вес составил 44 килограмма при росте 169 сантиметров.
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    Теперь Анджелина будет находиться на лечении в течение двух недель, а потом сможет вернуться к работе.

    Джерело: graziamagazine.ru

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