Западные СМИ утверждают, что Анджелину Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику



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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт все еще не могут официально завершить бракоразводный процесс: супруги не могут договориться по вопросам опеки детей и финансовым вопросам.

Кажется, постоянный стресс оказался слишком тяжелым для Энджи: по информации западных СМИ, актриса была экстренно госпитализирована в психиатрическую клинику, которая специализируется на лечении расстройств пищевого поведения.

Последнее время актриса казалась изможденной и поклонники уже давно били тревогу. Ранее Джоли несколько раз лежала в этой клинике, когда ее вес составил 44 килограмма при росте 169 сантиметров.



Теперь Анджелина будет находиться на лечении в течение двух недель, а потом сможет вернуться к работе.

Джерело: graziamagazine.ru