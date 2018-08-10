Звезда оригинальной «Баффи» Джеймс Марстерс готов вернуться к роли Спайка в новой версии сериала



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Джеймс Марстерс

После того, как стало известно, что Джосс Уидон, создатель оригинальной «Баффи – истребительницы вампиров», собирается заняться «перезагрузкой» сериала, но с темнокожей главной героиней, многие поклонники оригинала ожидаемо были недовольны

А вот Джеймс Марстерс, который в оригинале сыграл Спайка, наоборот, считает «перезагрузку» исключительно хорошей идеей – и даже готов вернуться к роли, обеспечившей ему мировую популярность, в новой версии сериала.

Джеймс сейчас работает на съемочной площадке сериала Marvel «Беглецы» (Marvel’s Runaways), но «возрождение» «Баффи» комментирует с энтузиазмом – «Мне кажется, миру сейчас как раз очень нужна новая Истребительница».

В оригинальной «Баффи», напомним, Марстерс сыграл Спайка, который изначально появился во 2 сезоне в качестве врага Баффи, но затем получил любовную линию. К роли Спайка Марстерс, в случае чего, даже готов вернуться:

«Я открыт для всего, что бы ни придумал Джосс Уидон – будь то снова сыграть Спайка или что-то еще. Я уже давно ему об этом сказал, – говорит актер. – Я готов играть Спайка дальше, если Джосс в деле».

Джерело: popcornnews