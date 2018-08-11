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    Шоу-биз

    Известная украинская телеведущая снимется в криминальном сериале

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    Кадр со съемочной площадки сериала&nbsp;&laquo;Криминальный журналист&raquo; - Известная украинская телеведущая снимется в криминальном сериале
    Кадр со съемочной площадки сериала «Криминальный журналист»

    Неподражаемая украинская телеведущая Лилия Ребрик успевает все: играть в театре, вести утренние эфиры и заниматься детьми

    Как стало известно Scotch, молодая мама Лилия Ребрик снимется в новом 16-серийной картине «Криминальный журналист».

    Сериал расскажет о  молодой девушке, которая занимается расследованием убийств и исчезновения людей.

    По сюжету криминальной мелодрамы, Галина с дочерью Дашей приезжает в свой родной город после долгого отсутствия. Она устраивается на работу в одну из центральных газет, где ведёт раздел криминальной хроники. Вновь и вновь Галина оказывается вовлечённой в расследования исчезновений и убийств людей. За каждым таким случаем – человеческие драмы, чьи-то сломанные судьбы. И каждое такое расследование – поединок c преступником, из которого она выходит победителем благодаря своему опыту, знаниям и чутью. 

    Но с момента возвращения Галина оказывается объектом пристального внимания неизвестного, который следит за каждым её шагом. Зловещие послания, телефонные звонки, которые получает Галина, намекают на нечто, произошедшее в далёком прошлом. Однако тайне, которую главная героиня хранила почти двадцать лет, суждено раскрыться…

    По словам Марии Валешной, которая исполняет роль Галины, журналистикой она никогда не занималась.

    «Единственное, что меня как-то связывает с этой профессией, это то, что когда-то в театральном институте у меня были уроки по сценической речи. А если говорить еще и о криминальной журналистике, то от нее я вообще далека, – признается Мария Валешная. – Перед съемками я все задавалась вопросом: «Как же моя героиня так может лезть в чужие судьбы и еще называть это помощью?». На что режиссер ответил, что это одержимость профессией. Кроме того, есть у Галины еще одно очень веское обстоятельство – поступок, который она совершила в далёком прошлом. И ведомая этими чувствами, она помогает расследовать преступления».

    Партнерша Марии по съемочной площадке – ведущая шоу «Ранку з Україною» Лилия Ребрик. Это ее первый кинопроект  рождения дочки Полины. Лилия воплощает роль Алевтины, подруги Галины.

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    Известная украинская телеведущая снимется в криминальном сериале
    Известная украинская телеведущая снимется в криминальном сериале
    Известная украинская телеведущая снимется в криминальном сериале
    Известная украинская телеведущая снимется в криминальном сериале
    Известная украинская телеведущая снимется в криминальном сериале

    «Это девушка, которая очень хочет выйти замуж. В каждом мужчине она видит потенциального мужа. При этом, Алевтина – далеко не глупая барышня, она просто хочет нормальной женской судьбы – муж, дети, домашний уют, – рассказывает о своей героине Лилия Ребрик. – А вообще я невероятно рада вернуться к кинокарьере. Я счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. Все уже, наверное, знают, что я обожаю быть занятой с утра до ночи. На эти съемки, например, я приехала сразу после утреннего эфира, уже с гримом и прической. Оделась – и в кадр. Вот согласитесь – не работа, а мечта!».

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