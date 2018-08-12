Почувствовать себя старым: как сейчас выглядят герои ваших любимых мемов



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Герои популярных мемов

Посмотрите, как повзрослели герои одних из самых узнаваемых мемов и почувствуйте, как же быстро летит время

Представьте себе худшую школьную или выпускную фотографию, которая есть в вашем семейном фотоальбоме, теперь представьте, что фотоальбом - это интернет.

Это именно то, на что была похожа жизнь известных людей с наших любимых и забавных мемов. К счастью, в то время когда в интернете можно что-либо позабыть, пользователи сети дают еще один шанс на «искупление».

Помните такие лица, как «взгляд Хлои» и «неудачник Брайан»? Так вот! Эти ребята повзрослели. От веселого до совершенно неловкого выражения, сделанные этими «знаменитостями», навсегда увековечены в сети, но теперь они уже не такие, какими были тогда. И хотя сейчас они старше, их забавные лица все еще довольно узнаваемы.

Так, Сэмми Гринер стал популярным после того, как в 2007 году его мама Лэни выложила в сеть фото своего 11-месячного сына.

Конечно, предположить такое развитие событий женщина никак не могла, но именно это фото чудесным образом помогло отцу Сэмми остаться в живых: благодаря широкой известности мема, в 2015-м семье удалось оперативно собрать нужную сумму на пересадку почки Джастину Гринеру.

А маленькая актриса Миа Талерико — та самая «Возмущенная девочка», постоянно повторяющая с мемов: «Ты говоришь, что...». Выразительное фото, ушедшее в народ, — кадр из ситкома «Держись, Чарли!», премьера которого состоялась в 2010 году.

Джерело: boredpanda.com