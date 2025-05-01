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У «гормону задоволення» дофаміну є ще одна фунція: відкриття науковців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У «гормону задоволення» дофаміну є ще одна фунція: відкриття науковців
Дофамін відіграє важливу роль в організмі людини
фото із відкритих джерел

Дофамін відіграє роль у розпізнаванні загроз та адаптації до них 

Група вчених із Північно-Західного університету (США) зробила дивовижне відкриття: дофамін, відомий як «гормон задоволення», відіграє головну роль у розпізнаванні загроз, адаптації до них та формуванні стратегій уникнення. Як повідомляє «Главком», результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Current Biology, проливають світло на причини, через які одні люди успішно навчаються уникати небезпек, у той час як у інших подібна поведінка переростає в нав'язливість і провокує розвиток тривоги, депресії або обсесивного синдрому.

Під час експерименту вчені навчали мишей уникати неприємних впливів, реагуючи на попереджувальний сигнал. Тварини мали змогу переміститися в безпечну частину клітки, перш ніж вони відчують дискомфорт. Дослідники відстежували активність дофаміну у двох різних ділянках прилеглого ядра – зони мозку, що відповідає за мотивацію. Виявилося, що ці ділянки реагують на стрес по-різному: в одному рівень дофаміну підвищувався, в іншому знижувався.  Це відкриття показало, що дофамін не просто фіксує досвід, а динамічно адаптується до ситуації, допомагаючи мозку змінювати поведінку залежно від контексту.

Професор Талія Лернер, яка керувала проектом, пояснила: «Різні дофамінові сигнали відповідають за різні етапи навчання: одні важливі на початку, інші коли поведінка вже закріпилася». Вчені припускають, що порушення в роботі дофамінової системи можуть бути основою психічних розладів, за яких поведінка виходить з-під контролю.

До слова, німецькі дослідники знайшли перші «сигнали» раку. Нічна пітливість, різка втрата ваги, хронічні болі, тривале підвищення температури, ущільнення в тілі та постійна втома можуть вказувати на розвиток онкологічних захворювань.

Теги: наука стрес вчені

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