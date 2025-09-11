Заступниця міністра погодувала дитину груддю у міністерстві і звернулася до українок

В українських держустановах та публічних місцях вже з’явилися знаки «Годуй грудьми всюди і тут»

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум погодувала грудьми доньку просто у вестибюлі міністерства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку чиновниці у Facebook. Вона зазначила, що міністерство намагатиметься ся створювати для жінок дитячі куточки на кожному вокзалі, у потягах, у ЦНАПах та інших публічних місцях сервісів.

В українських держустановах та публічних місцях вже з’явилися знаки «Годуй грудьми всюди і тут». Проєкт запроваджено у рамках Всеукраїнської кампанії з підтримки жінок, які годують грудьми. Альона Шкрум опублікувала світлину з донькою під одним із таких вказівників.



«Я та Лукʼяна щиро насолоджуємось акцією «Годуй грудьми всюди і тут». Це історія – ГО «Генерація матерів Лада» та Марини Марченко Marina Marchenko. У рамкам Всеукраїнської кампанії з підтримки жінок, які годують грудьми: у держустановах та публічних місцях з’явилися знаки «Годуй грудьми всюди і тут». Ви можете побачити їх у центрі громадського здоровʼя, на київському вокзалі, в Мінфіні і МОЗ. А тепер – і в Мінрозвитку. На першому поверсі біля красивого вазона на диванчику. А ще в їдальні у нас є міні дитячий куточок, де Лу провела не одні півгодини», – зазначає заступниця міністра.



Посадовиця каже: жінки, які народжують зараз у час війни, які планують малечу, які виховують малюків – героїні.

«Знову і знову буду повторювати: жінки, які народжують зараз у час війни, які планують малечу, які виховують малюків, – ви героїні. ...Мені дуже пощастило. Я досі годую Лукі грудьми. Бо це не про годування, а про час разом, перед її сном, про обійми, від яких ні я, ні мала поки не можемо відмовились. Я розумію, що банально почуваюсь винною, як мама, що дуже мало бачу малу, і тому замінюю це годуванням, але зупинити це поки не можу» – розповідає Альона Шкрум.



ГО «Генерація матерів Лада» прагне підтримати жінок, щоб вони могли годувати грудьми будь-де, без страху осуду чи дискримінації, і забезпечити їм комфорт. «Ми не закликаємо вас, любі мами, приходи у Мінфін чи Міністерство розвитку громад та територій України (хоча будемо вам дуже раді) і годувати тут малечу, це скоріше – символ. Нормалізація. Заклик і подяка вам одночасно. Ви прекрасні, ви поєднує материнство і роботу, і волонтерство, і ночі без сну з малюками, і ночі в укритті під обстрілами. Поцілунки і сталеві нерви. Ви можете годувати малечу де й коли забажаєте і це – нормально», – каже чиновниця.

За її словами, Мінрозвитку буде намагатися створювати для жінок дитячі куточки й зони на кожному вокзалі, у «дитячих» вагонах потягів», у ЦНАПах та інших публічних місцях сервісів. А колись такі куточки будуть нормою в кожній віддаленій громаді.



Раніше «Главком» повідомляв, що народна депутатка Альона Шкрум від ВО «Батьківщина» складає мандат та збирається очолити нове Міністерство об'єднання українців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. «Депутатка Альона Шкрум складає мандат. Як я і писав, вона збирається очолити нове міністерство об'єднання українців», – написав Гончаренко.

«Главком» вже писав, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеба найближчим часом має з’явитися новий заступник з європейської інтеграції. На цю посаду розглядається кандидатура не з когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Цього разу вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум. Як повідомили «Главкому» соратники Шкрум, вона вже поставила фракцію до відома про цю пропозицію.