  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Жена Алека Болдуина впервые после второго за полгода выкидыша вышла в свет

    • Розсилка
    <p>Супруги откровенно рассказали о жизни после недавно пережитой драмы</p> <div></div> - Жена Алека Болдуина впервые после второго за полгода выкидыша вышла в свет

    Супруги откровенно рассказали о жизни после недавно пережитой драмы

    61-летний Алек Болдуин и 35-летняя Хилария Болдуин появились вместе на красной дорожке

    Алек Болдуин и его прекрасная супруга Хилария Болдуин стали гостями торжественного мероприятия в Нью-Йорке. Звездная пара выглядела роскошно. Алек отдал предпочтение классике – черному костюму, белой рубашке и бабочке. Хилария примерила светлое платье в пол с топом, декорированным крупными пайетками.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Жена Алека Болдуина впервые после второго за полгода выкидыша вышла в свет
    Жена Алека Болдуина впервые после второго за полгода выкидыша вышла в свет
    Жена Алека Болдуина впервые после второго за полгода выкидыша вышла в свет
    Жена Алека Болдуина впервые после второго за полгода выкидыша вышла в свет

    Супруги рассказали о своей жизни после выкидыша Хиларии. Женщина была на четвертом месяце беременности и во время медицинского осмотра узнала, что сердце малыша остановилось.

    Бывший муж Ким Бейсингер признался, что это событие стало настоящим испытанием для их семьи. «Пережить такое непросто. Каждый раз ты надеешься, что с ребенком все будет хорошо, но иногда судьба решает по‑своему. Мы стараемся поддерживать друг друга», - сообщил он.

    Хилария уточнила, что этот опыт не заставил их отказаться от идеи большой семьи. Пара уже воспитывает четверых детей: дочь Кармен и троих сыновей, Рафаэль, Леонардо и Ромео. «Мы попробуем родить еще одного малыша. Не сейчас, но позже обязательно попробуем снова. Нам обоим нравится быть многодетными родителями, у нас есть возможность содержать большую семью», - высказалась брюнетка.

     

    знаменитости шоу-бизнес время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ