Жена Алека Болдуина впервые после второго за полгода выкидыша вышла в свет



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Супруги откровенно рассказали о жизни после недавно пережитой драмы

61-летний Алек Болдуин и 35-летняя Хилария Болдуин появились вместе на красной дорожке

Алек Болдуин и его прекрасная супруга Хилария Болдуин стали гостями торжественного мероприятия в Нью-Йорке. Звездная пара выглядела роскошно. Алек отдал предпочтение классике – черному костюму, белой рубашке и бабочке. Хилария примерила светлое платье в пол с топом, декорированным крупными пайетками.

Супруги рассказали о своей жизни после выкидыша Хиларии. Женщина была на четвертом месяце беременности и во время медицинского осмотра узнала, что сердце малыша остановилось.

Бывший муж Ким Бейсингер признался, что это событие стало настоящим испытанием для их семьи. «Пережить такое непросто. Каждый раз ты надеешься, что с ребенком все будет хорошо, но иногда судьба решает по‑своему. Мы стараемся поддерживать друг друга», - сообщил он.

Хилария уточнила, что этот опыт не заставил их отказаться от идеи большой семьи. Пара уже воспитывает четверых детей: дочь Кармен и троих сыновей, Рафаэль, Леонардо и Ромео. «Мы попробуем родить еще одного малыша. Не сейчас, но позже обязательно попробуем снова. Нам обоим нравится быть многодетными родителями, у нас есть возможность содержать большую семью», - высказалась брюнетка.