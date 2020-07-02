Жена Dzidzio в купальнике продемонстрировала соблазнительные изгибы на отдыхе
Певица Slavia
instagram.com/slavia_official/
Певица порадовала поклонников откровенным фото
Жена артиста Dzidzio, украинская певица Slavia, настоящее имя которой Ярослав Хома, показалась на отдыхе. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию, на которой соблазнительно позирует на водном скутере.
На фото игривая Ярослава предстала в сплошном красном купальнике с вырезом на спинке. Артистка эффектно позировала на транспортном средстве, демонстрируя аппетитные формы и изгибы фигуры.
instagram.com/slavia_official/
«Первый раз на скутере», - призналась исполнительница.
В ответ, поклонники певицы написали, что обожают Slavia.
«Обожаю вас! Вы очень хороший человек», «В восторге от этой улыбки», - комментируют фото подписчики.
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