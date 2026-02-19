Головна Світ Соціум
Уражено російський завод, який є важливою ланкою у створенні крилатих ракет

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уражено російський завод, який є важливою ланкою у створенні крилатих ракет
Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа
фото: скриншот з відео

Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області РФ. На цьому об’єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального «децилин-М» для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа – над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс Firms, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.

Зазначається, що Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

«СБУ продовжує системні удари по ключових об’єктах російського ВПК. Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими Росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст», – повідомило поінформоване джерело у СБУ.

Раніше СБУ вже вражала російський завод у Тверській області, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101.

Теги: росія СБУ війна

