Злата Огневич станцевала тверк в пижаме



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Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица продемонстрировала поклонникам умение танцевать тверк

На своей странице в Instagram популярная певица опубликовала видео на котором запечатлена вместе с телеведущей Надеждой Матвеевой. Злата Огневиц показала ведущей несколько па из провокационного танца, а Надя, в свою очередь, попыталась скопировать движения.

«Тверк в пижамах. Признайтесь, такого вы еще не видели», - так подписала видеоролик в соцсети артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 19 Фев 2019 в 10:39 PST

Напомним, что совсем недавно Злата Огневич представила новый студийный альбом, который получил название - «Грані».

По словам артистки, этот альбом стал саундтрек ее обнаженной души.

«Это смелый вызов самой себе, это то, на что я долго не решалась. Это пластинка для тех, кто готов воспринимать новое и непривычное, кто готов на эксперименты со своим музыкальным вкусом. Рожденные песни нужно отпускать», - так прокомментировала Scotch выход новой студийной пластинки Злата Огневич.