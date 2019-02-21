Злата Огневич станцевала тверк в пижаме
-
Розсилка
Украинская певица продемонстрировала поклонникам умение танцевать тверк
На своей странице в Instagram популярная певица опубликовала видео на котором запечатлена вместе с телеведущей Надеждой Матвеевой. Злата Огневиц показала ведущей несколько па из провокационного танца, а Надя, в свою очередь, попыталась скопировать движения.
«Тверк в пижамах. Признайтесь, такого вы еще не видели», - так подписала видеоролик в соцсети артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что совсем недавно Злата Огневич представила новый студийный альбом, который получил название - «Грані».
По словам артистки, этот альбом стал саундтрек ее обнаженной души.
«Это смелый вызов самой себе, это то, на что я долго не решалась. Это пластинка для тех, кто готов воспринимать новое и непривычное, кто готов на эксперименты со своим музыкальным вкусом. Рожденные песни нужно отпускать», - так прокомментировала Scotch выход новой студийной пластинки Злата Огневич.