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    Жизнь

    Злата Огневич станцевала тверк в пижаме

    • Розсилка
    Злата Огневич - Злата Огневич станцевала тверк в пижаме
    Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich

    Украинская певица продемонстрировала поклонникам умение танцевать тверк

    На своей странице в Instagram популярная певица опубликовала видео на котором запечатлена вместе с телеведущей Надеждой Матвеевой. Злата Огневиц показала  ведущей несколько па из провокационного танца, а Надя, в свою очередь, попыталась скопировать движения.

    «Тверк в пижамах. Признайтесь, такого вы еще не видели», - так подписала видеоролик в соцсети артистка.

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    Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

    Напомним, что совсем недавно Злата Огневич представила новый студийный альбом, который получил название - «Грані».

    По словам артистки, этот альбом стал саундтрек ее обнаженной души.

    «Это смелый вызов самой себе, это то, на что я долго не решалась. Это пластинка для тех, кто готов воспринимать новое и непривычное, кто готов на эксперименты со своим музыкальным вкусом. Рожденные песни нужно отпускать», - так прокомментировала Scotch выход новой студийной пластинки Злата Огневич.

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