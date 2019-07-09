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    Шоу-биз

    Netflix пообещал реже показывать процесс курения в своих проектах

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    Netflix пообещал реже показывать процесс курения в своих проектах

    Стриминговый сервис Netflix сообщил, что сократит количество сцен с курением в своих грядущих проектах

    Согласно исследованию здравоохранительной организации Truth Initiative, число таких фрагментов за последнее время резко возросло. Специалисты изучили 13 сериалов и выяснили, что сцен табакокурения за год стало почти в три раза больше — их число выросло с 299 до 866.

    Самый высокий показатель у «Очень странных дел» — во всех эпизодах сериала присутствует курение.

    В ответ на это сервис выступил с заявлением и пообещал, что в будущем все новые проекты с рейтингом TV-14 для телешоу и PG-13 для фильмов не будут содержать сцен курения сигарет или электронных сигарет. Исключения составят только эпизоды, снятые для исторической или фактической достоверности. Кроме того, теперь Netflix будет упоминать о том, что в программе демонстрируется курение в окнах с рейтингом.

    Джерело: Киноафиша

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