Netflix пообещал реже показывать процесс курения в своих проектах

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что сократит количество сцен с курением в своих грядущих проектах

Согласно исследованию здравоохранительной организации Truth Initiative, число таких фрагментов за последнее время резко возросло. Специалисты изучили 13 сериалов и выяснили, что сцен табакокурения за год стало почти в три раза больше — их число выросло с 299 до 866.

Самый высокий показатель у «Очень странных дел» — во всех эпизодах сериала присутствует курение.

В ответ на это сервис выступил с заявлением и пообещал, что в будущем все новые проекты с рейтингом TV-14 для телешоу и PG-13 для фильмов не будут содержать сцен курения сигарет или электронных сигарет. Исключения составят только эпизоды, снятые для исторической или фактической достоверности. Кроме того, теперь Netflix будет упоминать о том, что в программе демонстрируется курение в окнах с рейтингом.