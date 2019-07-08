Культовый фильм «Маска» перезапустят с женщиной в главной роли

Очередной жертвой современной модой на всевозможные ремейки и перезапуски может стать культовая комедия «Маска»

Высказаться по поводу потенциального ремейка «Маски» в интервью Forbes решил Майк Ричардсон – именно он был в свое время ответственным за создание культовой комедии с Джимом Керри, вышедшей в прокат ровно четверть века назад (в июле 1994) и собравшей по миру свыше 350 миллионов долларов. Ричардсон – основатель выпускающей комиксы компании Dark House Comics, по чьему комиксу и была снята «Маска».

Ричардсон отметил, что хотел бы увидеть «женский» ремейк «Маски» и, более того, у него уже есть «подходящая» актриса на главную роль – хотя имя писатель называть отказался. «У меня есть кое-кто на примете, но имен я называть не буду. Эту конкретную актрису потребуется очень долго убеждать, но мы посмотрим, – сообщил Ричардсон. – Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. У нас есть кое-какие идеи».