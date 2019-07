Фильм «Король лев» оказался на полчаса длиннее оригинала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хронометраж картины составил 118 минут

Информация о хронометраже нового "Короля льва" появилась на британском сайте классификации BBFC. Картина будет длиться 118 минут. Оригинальный мультфильм шёл 88 минут.

Режиссёр Джон Фавро говорил, что его фильм не будет покадрово повторять оригинал. В дополнительные 30 минут могли войти как новые сцены, так и расширенные версии уже известных.

Персонажей озвучивали Дональд Гловер (Симба), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Чиветел Эджиофор (Шрам), Бейонсе Ноулз (Нала), Элфри Вудард (Сараби), Джон Кани (Рафики), Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон) и другие. Благодаря уникальным цифровым технологиям приключения львёнка Симбы и его друзей выглядят максимально реалистично. Зрители получат возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира.

Анимационный «Король Лев» 1994 года считается одним из лучших мультфильмов студии. Фильм завоевал две премии «Оскар» — за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и за музыку Ханса Циммера, три премии «Золотой глобус» и три премии «Грэмми». Он быстро стал одним из самых продаваемых мультфильмов на VHS всех времен и народов.

Режиссёром нового проекта выступил Джон Фавро («Железный человек»), который ранее снял для студии игровую версию «Книги джунглей». Этот фильм стал кассовым хитом, принеся в мировом прокате 966,5 млн долларов.

Джерело: Киноафиша