10 фаворитов Евровидения-2019 по версии букмекеров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая

Одно из самых важных событий из мира популярной музыки – песенный конкурс Евровидение 2019 – уже вот-вот начнется. Несмотря на отказ Maruv представлять нашу страну на международной творческой арене, для украинского зрителя наверняка будет интересно наблюдать за яркими исполнителями.

Для того, чтобы впечатления от просмотра были полными и удовольствие от прослушанных песен достигало максимальных значений, «Скотч» приготовил факты о 10 фаворитов песенного конкурса по версии букмекеров.

10. Норвегия. KEiiNO - Spirit In The Sky

KEiiNO будет представлять Норвегию на Конкурсе Песни Евровидение 2019 с «Spirit In The Sky». Они выступят 15-го во втором полуфинале в четверг 16 мая в Тель-Авиве, Израиль.

KEiiNO получили свой билет в Тель-Авив 2 марта этого года, когда они выиграли Melodi Grand Prix 2019, национальный отборочный конкурс в Норвегии, чтобы выбрать участие в Евровидении.

KEiiNO - это смесь электронного попа со скандинавскими народными мелодиями. Трио исполнит споют Spirit In The Sky – первую с 2011 года неанглоязычную песню. В композиции звучат слова из языка северных саамов.

9. Греция. Katerine Duska - Better Love

Фото:eurovision.tv

Греко-канадская певица и автор песен Katerine Duska в настоящее время работает в Афинах и была выбрана греческим вещателем ERT для представления Греции на Евровидении-2019. Телекомпания объявила о своем участии в День святого Валентина и представтли свою песню 6 марта.

Музыкальный стиль Катерины передает темные звуковые тембры Lykke Li и Jessie Ware, а ее фирменный душевный вокал заслужил сравнения с Эми Уайнхаус.

В 2016 году вышел ее знаменитый дебютный альбом Embodiment, она сотрудничала и делила сцену со многими артистами, выступая на престижных площадках и фестивалях по всей Европе.

С песней Better Love Katerine Duska представит Грецию на Евровидении под 16-й номером в первом полуфинале во вторник 14 мая в Тель-Авиве.

8. Мальта. Michela – Chameleon

Будучи неизвестным талантом на Мальте, Микела удивила всех на сцене X-Factor, не оставив шансов для сомнений в победителе. 26 января Микела победила в финале, который дал ей право представлять свою страну на Евровидении- 2019.

Микеле только что исполнилось 18 лет, и в настоящее время он живет на крошечном острове Гозо, который является частью мальтийского архипелага. Ее голос описывается многими как запоминающийся и мощный, с захватывающим дух драматизмом. Она любит широкий спектр жанров от поп и кантри до соула.

С песней Chameleon Микела представит Мальту 11-й по счету во втором полуфинале в четверг 16 мая в Тель-Авиве.

7. Кипр. Tamta - Replay

Tamta

Певица Тамта впервые обрела известность, когда заняла второе место в 2004 году на конкурсе Super Idol Greece. Часто говорят, что невозможно построить успешную карьеру в шоу-бизнес после участия в талант-шоу. Тем не менее Тамта уже выпустила три студийных альбома и запись Best Of Tamta.

Евровидение-2019 – не первый случай, когда Тамта пытается участвовать в престижном песенном конкурсе. Певица выдвигалась в 2007 году, но не смогла набрать достаточного количества голосов в греческом национальном финале. В этом году на Евровидении Тамта исполнит песню Replay.

6. Исландия. Hatari – Hatrið mun sigra

Hatari - сатирическая группа арт-эстрадного искусства из Рейкьявика. Группа состоит из Клеменса Ганнигана, Маттиаса Харальдсона и Эйнара Стефансона. Музыканты известны своими живыми выступлениями, в том числе и БДСМ-вдохновенными сценическими костюмами.

Музыканты позиционируют себя, как политический мультимедийный проект, цель которого - снять покрывало с нашей беспощадной повседневной жизни. «Танцуй, или умри», - говорят о своем творчестве музыканты.

Хатари представят Исландию на конкурсе «Евровидение 2019» с песней «Hatrið mun sigra».

5. Швеция. John Lundvik - Too Late For Love

Джон Люндвик – многогранная творческая личность. Он совмещает карьеру певца, сонграйтера и спортсмена. Джон был частью спортивной команды IFK Växjö. Не менее успешно Люндвик поет и пишет песни для фильмов. Джону даже заказали песню на свадьбу наследной принцессы Швеции Виктории и Даниэля Вестлинга в 2010 году.

В 2018 году он участвовал в Melodifestivalen со своей песней «My Turn», заняв 3-е место. В этом году Люндвик будет представлять Швецию на Евровидении-2019 с Too Late for Love. Одновременно он является автором песни для участника от Великобритании.

4. Италия. Mahmood - Soldi

Алессандро Махмуд родился в Милане в 1992 году от итальянской матери и египетского отца. В 2016 году он участвовал в категории новичков Сан-Ремо с песней Dimentica. Как автор песен Махмуд написал для Элоди, Микеле Брави и Марко Менгони, которые представляли Италию на Конкурсе Песни Евровидение-2013.

С Gioventù Bruciata, заглавным треком своего EP, опубликованного в ноябре прошлого года, он выиграл один из двух доступных билетов на Sanremo 2019 через конкурс новичков Sanremo Giovani 2018, где он также получил премию Critics Award.

С Soldi, Махмуд выступит за Италию как представитель одной из стран «Большой пятерки» сразу в Большом финале в субботу 18 мая в Тель-Авиве.

3. Швейцария. Luca Hänni - She Got Me

7 марта Swiss Broadcaster SSR SRG объявили, что Лука Хэнни представит Швейцарию на конкурсе песни Евровидение в этом году. Он был выбран путем внутреннего отбора, где группа из 100 человек и международного экспертного жюри из 20 человек оценивали работы певцов в многоэтапном процессе.

Музыкальная карьера Луки началась в 2012 году, когда ему было всего 17 лет, когда швейцарский подросток выиграл немецкую версию Pop Idol «Deutschland sucht den Superstar». Он был первым немцем, выигравшим шоу, а также самым молодым победителем в истории.

Его первый сингл стал хитом № 1 в чартах Германии, Австрии и Швейцарии. За ним последовали аншлаговые концертные туры, фестивали и телешоу, а также он получил несколько главных музыкальных призов. В 2017 году Лука открыл свою любовь к танцам и в том же году выиграл немецкое танцевальное шоу «Dance Dance Dance».

С песней She Got Me Лука Хэнни выступить четвертым во втором полуфинале в четверг 16 мая в Тель-Авиве.

2. Россия. Сергей Лазарев - Scream

Сергей Лазарев возвращается на Евровидение, со второй попыткой взять победу для России. Сергей Лазарев выступит в Тель-Авиве с песней Scream.

1. Нидерланды. Duncan Laurence - Arcade

Голландская телекомпания AVROTROS объявила, что Данкан Лоуренс будет представлять Нидерланды в Тель-Авиве. Его песня Arcade была выпущена 7 марта.

Дункан Лоуренс родился в 1994 году в Спейкениссе, Нидерланды. В этом году он окончил Рок-академию в Тилбурге, где стал певцом, автором песен и музыкальным продюсером. Кроме того, он потратил много времени на написание песен в Лондоне и Стокгольме.

Несмотря на достаточно солидный опыт в шоу-бизнесе, певец считает, что его участие в Евровидении стало началом его карьеры: «это начало моего пути к желанию писать песни, которые действительно могут что-то значить для людей. свет и поделиться своей историей. Я хочу донести до людей свою музыку, возможно, даже помочь им. Аркада - это совет для меня, и кто знает ... может, это кому-то поможет, где-то ... я искренне на это надеюсь».

С песней Arcade Данкан Лоуренс выступит 16-м во втором полуфинале в четверг 16 мая в Тель-Авиве.