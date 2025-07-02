Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото: depositphotos

P. Diddy визнано невинним у секс-торгівлі

Американський музичний магнат і репер Шон P. Diddy був виправданий за звинуваченнями у торгівлі людьми та змові з метою вчинення злочину, що вважалися найсерйознішими у справі проти нього. Водночас присяжні визнали його винним у перевезенні людей з метою проституції після гучного судового процесу, який проходив у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ledevoir.

Після кількох тижнів заслуховування свідчень та жорстких заключних промов 12 присяжних розпочали обговорення в понеділок. У вівторок вони винесли вердикти за чотирма з п’яти пунктів обвинувачення, а в середу вранці остаточно узгодили рішення щодо останнього епізоду.

P. Diddy визнано невинним у секс-торгівлі і особливо в змові, що карається довічним ув'язненням, але винним у перевезенні людей з метою проституції. Після цього рішення адвокат репера Марк Агніфіло попросив, щоб P. Diddy звільнили умовно, оскільки з нього зняті найсерйозніші звинувачення.

Продюсера звинуватили в тому, що він примушував жінок – у тому числі свою дівчину з 2007 по 2018 рік, співачку Кессі, і недавню колишню дівчину, яка давала свідчення під псевдонімом «Джейн» – брати участь у секс-марафонах з чоловіками-повіями, поки він знімав на відео. Його також звинуватили у створенні злочинної мережі, головою якої він був, для організації цих марафонів, відомих як «фрік-офф».

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість помилування відомого музичного магната Шона «Дідді» Комбса.

Читайте також:

Теги: вирок суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майнові статки, які хотіла розділити Марина Порошенко, сягають понад 17 млрд грн
Бізнесове розлучення Петра і Марини Порошенків. Нові деталі скандальної справи Санкції
3 червня, 09:00
Завдяки підтримці ВО «Свобода» Михайло Головко зробив карколомну кар’єру. Проте резонансна корупційна справа перекреслила всі досягнення
(Не)свобода для Михайла Головка. Як соратник Тягнибока отримав дев'ять років Судові хроніки
24 червня, 10:50
Колаборант з Балаклії уник покарання через строк давності справи
На Харківщині суд звільнив колаборанта від покарання через строк давності
18 червня, 07:55
З травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом «take or pay»
«Нафтогаз» відсудив у «Газпрому» $1,37 млрд у міжнародному арбітражі
23 червня, 20:47
Суд виніс вирок солдату, який тричі йшов у СЗЧ
Солдат тричі самовільно залишав частину: що вирішив суд
28 червня, 06:30
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Сережки Dior, годинник Rolex. Експертиза оцінила вартість цінностей, вилучених з квартири Крупи
12 червня, 12:54
За останні десять років суддя з Вінниці отримав 109,6 тис. грн доходу від фірми сина Порошенка
Вінницький суддя відмовився слухати справу про поділ майна Порошенків, бо отримує гроші від фірми сина експрезидента
14 червня, 21:02
Головний корпус Одеської юридичної академії
Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького
20 червня, 07:01
Роксолана Пиртко домагається видалення усіх згадок і фото про діяльність та майно своєї сім'ї
Рідні нардепа-втікача Дубневича почали чистити інтернет від згадок про себе: деталі
26 червня, 15:52

Шоу-біз

Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні
Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику
Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти
Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти
Тоню Матвієнко побив таксист
Тоню Матвієнко побив таксист
Співачка Руслана розповіла, хто її надихає на найкращі світлини: це не чоловік
Співачка Руслана розповіла, хто її надихає на найкращі світлини: це не чоловік
Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото)
Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
196K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
70K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
36K
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
9341
Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua