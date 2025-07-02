Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні

P. Diddy визнано невинним у секс-торгівлі

Американський музичний магнат і репер Шон P. Diddy був виправданий за звинуваченнями у торгівлі людьми та змові з метою вчинення злочину, що вважалися найсерйознішими у справі проти нього. Водночас присяжні визнали його винним у перевезенні людей з метою проституції після гучного судового процесу, який проходив у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ledevoir.

Після кількох тижнів заслуховування свідчень та жорстких заключних промов 12 присяжних розпочали обговорення в понеділок. У вівторок вони винесли вердикти за чотирма з п’яти пунктів обвинувачення, а в середу вранці остаточно узгодили рішення щодо останнього епізоду.

P. Diddy визнано невинним у секс-торгівлі і особливо в змові, що карається довічним ув'язненням, але винним у перевезенні людей з метою проституції. Після цього рішення адвокат репера Марк Агніфіло попросив, щоб P. Diddy звільнили умовно, оскільки з нього зняті найсерйозніші звинувачення.

Продюсера звинуватили в тому, що він примушував жінок – у тому числі свою дівчину з 2007 по 2018 рік, співачку Кессі, і недавню колишню дівчину, яка давала свідчення під псевдонімом «Джейн» – брати участь у секс-марафонах з чоловіками-повіями, поки він знімав на відео. Його також звинуватили у створенні злочинної мережі, головою якої він був, для організації цих марафонів, відомих як «фрік-офф».

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість помилування відомого музичного магната Шона «Дідді» Комбса.