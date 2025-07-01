Співачка Руслана розповіла, хто її надихає на найкращі світлини: це не чоловік

Руслана розповіла про своїх чотирилапих друзів та особливий зв'язок з псом Чудо

Українська співачка Руслана Лижичко поділилася зворушливими історіями про своїх домашніх улюбленців. Як виявилося, її дім є прихистком для цілої родини чотирилапих: чотирьох собак та одного кота. Про це Руслана розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Особливе місце в серці співачки займає її пес на ім'я Чудо, якому нещодавно виповнилося 10 років. Руслана зізнається, що її фотографії з Чудо є навіть «душевніші і емоційніші, ніж з Сашком чи з батьками». Йдеться про чоловіка співачки, українського музиканта та продюсера Олександра Ксенофонтова.

«Це пес, який є частиною мене. Ми його в Карпатах взяли. Він до мене малесеньким притулився, подивився мені в очі – і ми з того часу розмовляємо з ним однією мовою», – розповіла Руслана.

Одного ж з котів Руслани звуть Вектор. Його вона забрала з собою з Буковелю.

15 червня, у день зустрічі з псом Чудо, Руслана опублікувала щемливий допис, присвячений своєму улюбленцю: «10 років тому цього дня ми зустрілися вперше. Від першої миті, від першого погляду, від першого дотику і назавжди… разом… Я люблю тебе, мій Чудо, і не уявляю себе без тебе. Ти приклад справжньої безумовної любові. P.S. Сьогодні Чудо отримає особливий подарунок».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Переможниця «Євробачення» часто ділиться фотографіями та відео своїх домашніх улюбленців в соціальних мережах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Нагадаємо, українська співачка Руслана багато років асоціюється з абсолютним тріумфом України на Євробаченні у 2004 році. Wild dances («Дикі танці») з їхньою надзвичайною енергетикою і українськими етнічними мотивами вразили європейську музичну індустрію і надихнули українців. Насправді ж Руслана була дуже відомою задовго до «Диких танців»: її перемогою на «Слов’янському базарі», її «Світанком», що увійшов до альбому «Мить весни», сповненому фольк-мотивами, захоплювалась вся країна ще задовго до «Євробачення». Після тріумфального 2004-го Руслана наступні кілька років виступала на міжнародних фестивалях, у тому числі в Азії.