10 лет спустя: герои фильма «500 дней лета»



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Джозеф Гордон-Левитт и Зои Дешанель через 10 лет после выхода фильма «500 дней лета»

Даже не верится, что фильму «500 дней лета» уже 10 лет!

Актеры Джозеф Гордон-Левитт и Зои Дешанель, которые сыграли в картине главные роли решили присоединиться к флешмобу #10yearschallenge.

В рамках интервью изданию Entertainment Weekly актеры пересмотрели фильм "500 дней лета" и по-новому взглянули на сюжет.

Кроме того, Джозеф и Зои поучаствовали в фотосессии и вспомнили, как подружились во время съемок первого совместного проекта.

Стоит отметить, что пересматривая мелодраму через десять лет, Джозеф и Зои обратили внимание на то, что Саммер несправедливо многими воспринималась злодейкой.

Фильм «500 дней лета» вышел в 2009 году и получил положительные отзывы критиков.

Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые мы читаем на них.

Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она – это его судьба. Но 500 дней их отношений оказались не такими простыми.

Джерело: segodnya.ua