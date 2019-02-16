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    Шоу-биз

    10 лет спустя: герои фильма «500 дней лета»

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    10 лет спустя: герои фильма «500 дней лета»
    segodnya.ua

    Джозеф Гордон-Левитт и Зои Дешанель через 10 лет после выхода фильма «500 дней лета»

    Даже не верится, что фильму «500 дней лета» уже 10 лет! 

    Актеры Джозеф Гордон-Левитт и Зои Дешанель, которые сыграли в картине главные роли решили присоединиться к флешмобу #10yearschallenge. 

    В рамках интервью изданию Entertainment Weekly актеры пересмотрели фильм "500 дней лета" и по-новому взглянули на сюжет.

    Кроме того, Джозеф и Зои поучаствовали в фотосессии и вспомнили, как подружились во время съемок первого совместного проекта. 

    Стоит отметить, что пересматривая мелодраму через десять лет, Джозеф и Зои обратили внимание на то, что Саммер несправедливо многими воспринималась злодейкой.

    Фильм «500 дней лета» вышел в 2009 году и получил положительные отзывы критиков. 

    Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые мы читаем на них. 

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    Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она – это его судьба. Но 500 дней их отношений оказались не такими простыми.

    Джерело: segodnya.ua

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