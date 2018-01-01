13-летняя Милли Бобби Браун закрутила роман с 15-летним певцом

«Спасибо за медведя», - подписала снимок Милли, сопроводив его сердечком.

В комментариях Джейкоб написал «Не за что» и не забыл поставить все то же сердечко.

Напомним, что звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун планирует приступить к съемкам сериала о сестре Шерлока Холмса. В его основу ляжет роман Нэнси Спрингер The Elona Holmes Mysteries («Тайны Элоны Холмс»), повествующий о жизни младшей сестры великого сыщика. Милли Бобби Браун исполнит в нем главную роль, а также станет одним из продюсеров проекта.