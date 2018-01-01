13-летняя Милли Бобби Браун закрутила роман с 15-летним певцом
- Сьогодні, 13:26
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Как говорится, любви все возрасты покорны
По информации западных СМИ, 13-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун закрутила роман с 15-летним певцом и интернет-знаменитостью Джейкобом Сарториасом. Накануне Нового года юная пара была замечена в Диснейленде, а 8 января Джейкоб написал в Twitter «И снова начинаю день с мыслей о тебе» и почти мгновенно получил «лайк» от Милли. Несколько часов назад Милли разместила в Instagram фотографию, на которой она обнимается с огромным плюшевым медведем.
Джерело: Hello!