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    13-летняя Милли Бобби Браун закрутила роман с 15-летним певцом

    Как говорится, любви все возрасты покорны
    По информации западных СМИ, 13-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун закрутила роман с 15-летним певцом и интернет-знаменитостью Джейкобом Сарториасом. Накануне Нового года юная пара была замечена в Диснейленде, а 8 января Джейкоб написал в Twitter «И снова начинаю день с мыслей о тебе» и почти
    • Сьогодні, 13:26
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    Как говорится, любви все возрасты покорны

    По информации западных СМИ, 13-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун закрутила роман с 15-летним певцом и интернет-знаменитостью Джейкобом Сарториасом. Накануне Нового года юная пара была замечена в Диснейленде, а 8 января Джейкоб написал в Twitter «И снова начинаю день с мыслей о тебе» и почти мгновенно получил «лайк» от Милли. Несколько часов назад Милли разместила в Instagram фотографию, на которой она обнимается с огромным плюшевым медведем.

    «Спасибо за медведя», - подписала снимок Милли, сопроводив его сердечком. 

    В комментариях Джейкоб написал «Не за что» и не забыл поставить все то же сердечко.

    Напомним, что звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун планирует приступить к съемкам сериала о сестре Шерлока Холмса. В его основу ляжет роман Нэнси Спрингер The Elona Holmes Mysteries («Тайны Элоны Холмс»), повествующий о жизни младшей сестры великого сыщика. Милли Бобби Браун исполнит в нем главную роль, а также станет одним из продюсеров проекта.

    Джерело: Hello!

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