Эмбер Херд вышла на красную дорожку в эффектном полупрозрачном платье

Актриса продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Знаменитая голливудская актриса Эмбер Херд стала гостьей благотворительного ужина The Art Of Elysium. Специально для него артистка выбрала изысканное серебряное платье от Georges Hobeika из полупрозрачной ткани. Поклонники высоко оценили эффектный наряд девушки, который был оснащен разрезом, шлейфом и глубоким декольте. Это платье было дополнено



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Эмбер Херд

Актриса продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Знаменитая голливудская актриса Эмбер Херд стала гостьей благотворительного ужина The Art Of Elysium. Специально для него артистка выбрала изысканное серебряное платье от Georges Hobeika из полупрозрачной ткани. Поклонники высоко оценили эффектный наряд девушки, который был оснащен разрезом, шлейфом и глубоким декольте.

Это платье было дополнено остроносыми туфлями и украшениями с бриллиантами. А в макияже она отдала предпочтение помаде вишневого цвета.

Напомним, ранее «Главком» публиковал интимную фотосессию актрисы в спальне. Эти снимки, в частности, доказывают бисексуальность артистки.

В планах у актрисы сыграть в новом фильме польского кинорежиссера Агнешки Холланд, который будет называться The Kind Worth Killing.

Джерело: Сегодня