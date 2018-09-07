В стиле Диты фон Тиз: Соня Плакидюк раздела участников «Топ-модели по-украински» для необычного фотосета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Откровенную фотосессию в стиле «бурлеск» участникам подготовила эксперт проекта и главный фотограф Соня Плакидюк

Кстати, оказалось, что далеко не все ребята знали, что значит это слово.

«Если вы слышите слово «бурлеск» и думаете только об одном фильме с Кристиной Агилерой, то вы ничего не знаете о бурлеске, – заявила эксперт модного реалити Соня Плакидюк. – Это театрализованное шоу, которое учит любви к себе. Направление стало популярным в Америке 20-х годов. Шоу удивляло не только эротизмом, но и самоиронией, танцами, крутыми костюмами, акробатикой. И это не банальный стриптиз. Это невероятной красоты шоу! Культовый номер в бокале в стиле «бурлеск», который знают, наверное, все, исполнила несколько лет назад Дита фон Тиз. И я предложила участникам стать частью этого номера.

Не просто предложила, но еще и выступила на фотосессии в роли фотографа. Так что даже те участники, которые в итоге не попали в 15-ку модного реалити Нового канала, могут похвастаться fashion-снимками от самой Сони Плакидюк!»

Специально для фотосессии художники проекта изготовили стилизованный бокал. Но если Дита исполняла номер в мартиннице, то претенденты на место в 15-ке – в глубоком винном бокале.

«Открою секрет – это совсем не бокал! – улыбается главный художник проекта Екатерина Котенко. – Мы долго думали, как сделать емкость, в которой может поместиться человек. Решение пришло неожиданно – на глаза попалось подвесное кресло в виде полусферы. Сварщики сделали для него стойку в виде ножки бокала. Подготовка была долгой, но результатом мы довольны!»

Открыла фотосессию Юля Дыхан. Пока она позировала в холодной воде, участники на бекстейдже ужасно волновались. Ведь бокал с водой и бурлеск – не все их задачи на сегодня. Каждый на время фотосета должен превратиться в напиток. И если Юле досталось игристое вино, то Яне Кутишевской – кисель.

«Вот как мне показать перед Соней кисель? – переживала Яна. – Ну, тянется он. И что дальше? Вообще, я обожаю, когда бабушка варит мне кисель. Но это же не значит, что я знаю, как показать его в стиле «бурлеск»!»

А вот Софи Беридзе из Грузии на 100% была уверена, что ей достался именно тот напиток. Именно тот – это виски.

«Наши художники по костюмам подготовили для меня потрясающий образ! – восторгалась Софи. – Я выгляжу, как Уитни Хьюстон в 80-х годах. Давайте бокал, люди! А вообще виски для меня – благородный напиток для сильных мужчин и потрепанных жизнью женщин. Прямо как я!»

Кстати, Софи подходит под обе озвученные ею категории любителей виски. До недавнего времени она была парнем. Софи – девушка-трансгендер…