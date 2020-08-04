155-килограммовая модель Тесс Холидей ушла от мужа с биполярным расстройством



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Модель Тесс Холидей

Мужчина страдает биполярным расстройством, но лечить его с помощью терапии и медикаментов отказывается

Трудности в отношениях с супругом у знаменитой модели плюс-сайз Тесс Холидей начались давно. А на днях plus-size модель и вовсе сообщила, что ее браку пришел конец. Звезда сама инициировала расставание.

О разрыве с супругом Холлидей сообщила в социальной сети. «Одна и готова к новым отношениям», — написала модель. Судя по словам звезды, она уверена в том, что скоро обязательно найдет новую любовь.

«Поскольку я собираюсь снова начать встречаться с мужчинами, то вот несколько вещей, о которых я должна постоянно говорить себе: доверяй своей интуиции, обращай внимание на «красные флаги» и не избегай близости только потому, что ты напугана», — поделилась Тесс своими убеждениями.

Тесс Холидей с мужем

Напомним, что проблемы у них с Ником начались еще в конце прошлого года. Тогда муж модели уехал в Австралию, а она осталась в Лос-Анджелесе. Также, как сообщают иностранные СМИ, мужчина страдает биполярным расстройством, но лечить его с помощью терапии и медикаментов отказывается.

Чтобы поклонники и журналисты не атаковали ее вопросами, 35-летняя Тесс написала в социальной сети: «Все, кто спрашивает меня о том, что случилось с моими отношениями, отвечаю: выбрала разрыв сама. Я расставила приоритеты, поставив во главу угла счастье свое и своих детей. Женщины не должны отвечать за реабилитацию мужчин. Это все, что я могу сказать».

Напомним, модель воспитывает двоих детей. Старшего сына Райли она родила, когда ей было всего 20 лет. Как рассказывала Тесс, она не общается с отцом мальчика. Младшего сына Тесс родила от Ника три с половиной года назад. Как ранее признавалась Холлидей, воспитывать двоих детей и при этом работать — весьма нелегко.

«Я не сплю с трех утра, потому что укладываю Боуи, и каждый раз, когда я кладу его в кроватку, он просыпается. У него режутся зубки, и ему все равно, что у меня впереди рабочий день. Часто я тружусь по 15 часов в сутки, параллельно занимаюсь детьми, крашу губы помадой и стараюсь не унывать. Обычно я пью много кофе и улыбаюсь, а моя улыбка кажется малышу самой большой радостью», — делилась Тесс.

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