17-летний сын Элизабет Херли назван самым сексуальным звездным наследником



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Дэмиан не стесняется копировать самые откровенные появления Элизабет Херли

Сексуальность юноши высоко оценили наибольшее количество человек

17-летний Дэмиан Херли стал победителем в одной из интересных номинаций ежегодного рейтинга. Юноша получил звание самого сексуального звездного наследника. В этой категории он обошел 23-летнего сына Памелы Андерсон Брендона, а также 21-летнего сына Шона Комбса Кристиана.

В финал борьбы за соблазнительный статус также прошли 27-летний сын Мег Райан и 24-летний сын Дэниела Дэй-Льюиса. Именно за Дэмиана, который оказался самым юным среди конкурсантов, отдали больше всего голосов. Он возглавил ежегодный рейтинг журнала People в номинации «Самый сексуальный звездный наследник».