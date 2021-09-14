42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)

Звезда объявила о помолвке с бизнесменом

Голливудская актриса Кейт Хадсон заявила о своей помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой после четырех лет совместной жизни, об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте.

42-летняя актриса выложила фотографию на фоне моря, где целуется со своим 35-летним возлюбленным. Она показала поклонникам бриллиантовое кольцо, подаренное женихом. Хадсон подписала снимок: «Поехали!». Кроме того, звезда добавила несколько смайликов на свадебную тематику.

Хадсон и Фудзикава встречаются с 2016 года, несмотря на то, что знают друг друга около 15 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Рани. Кроме нее, актриса имеет еще двоих детей от прошлых отношений.

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