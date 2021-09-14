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    42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)

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    Голливудская актриса Кейт Хадсон - 42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)
    Голливудская актриса Кейт Хадсон
    Фото: @katehudson

    Звезда объявила о помолвке с бизнесменом

    Голливудская актриса Кейт Хадсон заявила о своей помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой после четырех лет совместной жизни, об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте.

    42-летняя актриса выложила фотографию на фоне моря, где целуется со своим 35-летним возлюбленным. Она показала поклонникам бриллиантовое кольцо, подаренное женихом. Хадсон подписала снимок: «Поехали!». Кроме того, звезда добавила несколько смайликов на свадебную тематику.

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    42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)
    42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)
    42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)
    42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)
    42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)
    instagram.com/katehudson/

    Хадсон и Фудзикава встречаются с 2016 года, несмотря на то, что знают друг друга около 15 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Рани. Кроме нее, актриса имеет еще двоих детей от прошлых отношений.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    42-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон выходит замуж (фото)