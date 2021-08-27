Авиакомпания выбрала трек Макса Барских международным саундтреком

За масштабную синергию образов и смыслов Макса Барских и авиакомпании отвечает рекламное агентство Badoev ID

Украинский поп-певец Макс Барских и авиалинии SkyUp Airlines объявили о начале глобального сотрудничества

Теперь «Just Fly» будет встречать всех пассажиров на борту украинского лоукостера по всему миру. Этот случай станет частью истории национальной авиации, так как подобное слияние брендов

Global-саундтрек от Макса Барских— следующий органический этап продуманных и глобальных изменений авиакомпании. Ранее была представлена новая форма для сотрудников компании в коллаборации с украинскими фешн-брендами, которая ломает все шаблоны о представлении, как будут выглядеть бортпроводники. Клип-мюзикл «Just Fly» от Барских и Бадоева подхватывает оранжевую волну и превращает символику авиалиний в новый тренд.

За масштабную синергию образов и смыслов Макса Барских и авиакомпании отвечает рекламное агентство Badoev ID. Это первое громкое заявление компании в сегменте «celebrity marketing». Данная коллаборация презентует почерк Badoev ID: «Мы счастливы, когда ДНК наших партнеров органично сочетаются, создавая значимые проекты, как по форме, так и содержанию. Это начало большой истории, и мы счастливы быть у ее истоков».

Ранее сообщалось, что ради нового клипа Макса Барских перекрыли «Борисполь».

«Я бросаю вызов современным трендам. На мой взгляд, в них много темного и однотипного. Давно поймал себя на мысли, что перестал слушать то, что популярно. Сегодня меня завораживает музыка 50-х» — рассказал артист о новой песне.

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