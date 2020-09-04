19-летняя дочь Брежневой блеснула аппетитными изгибами в мини-бикини (фото)



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19-летняя наследница Брежневой Соня Киперман

Девушка поделилась соблазнительными кадрами с отдыха

19-летняя наследница Брежневой Соня Киперман накануне опубликовала пикантное фото. Она предстала в кадре в купальнике с леопардовым принтом в Греции. Мини-бикини позволил ей блеснуть красивой грудью и пышными бедрами. При этом девушка показала плоский живот. Дочка артистки была без макияжа и с распущенными волосами. Соня позировала под соломенным навесом, за которым скрылось солнце. Она приняла чувственную позу.

Поклонники восхитились фигурой девушки. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что у Брежневой растет настоящая красавица-дочка, которая может затмить маму. «Какой изгиб фигуры»«, «Красивая какая», «Соня, вот это формы», «Фигура круче маминой», «Огонь», «Это бикини и молодость — мощный коктейль», «Красота неописуема», «Тело невероятное», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.