Ненакрашенная Пугачева смутила подписчиков откровенными фото

Артистка в пикантном наряде позировала в саду

72-летняя российская певица Алла Пугачева прогулялась по территории замка в подмосковной деревне Грязь, где живет с мужем и детьми. Алла Борисовна учла погоду и облачилась в летний наряд.

Пугачева остановила выбор на белом сарафане с нежным принтом, обнажающем плечи. Народная артистка СССР кокетливо приспустила лямки, хвастаясь зоной декольте.

Автор снимка – муж знаменитости. 44-летний Максим Галкин любовался супругой, которая нежилась под солнцем. «Ах, лето!» - повторил строку шлягера жены.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.