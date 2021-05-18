  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Ненакрашенная Пугачева смутила подписчиков откровенными фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    72-летняя певица Алла Пугачева предстала в откровенном виде - Ненакрашенная Пугачева смутила подписчиков откровенными фото

    72-летняя певица Алла Пугачева предстала в откровенном виде

    instagram.com/alla_orfey/

    Артистка в пикантном наряде позировала в саду

    72-летняя российская певица Алла Пугачева прогулялась по территории замка в подмосковной деревне Грязь, где живет с мужем и детьми. Алла Борисовна учла погоду и облачилась в летний наряд.

    Пугачева остановила выбор на белом сарафане с нежным принтом, обнажающем плечи. Народная артистка СССР кокетливо приспустила лямки, хвастаясь зоной декольте.

    screenshot_43_05

    Автор снимка – муж знаменитости. 44-летний Максим Галкин любовался супругой, которая нежилась под солнцем. «Ах, лето!» - повторил строку шлягера жены.

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

    Читайте также: «Рапунцель» из Одессы раскрыла секрет мытья двухметровых волос (фото)
    Теги: знаменитости российская певица шоу-бизнес Алла Пугачева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ненакрашенная Пугачева смутила подписчиков откровенными фото