«Евровидение-2021». Что нужно знать о соперниках Украины

Украинская группа выступит в первом полуфинале под номером 15

Сегодня группа «Go_A», которая представляет Украину на песенном конкурсе «Евровидение», выступит в первом полуфинале. Наших музыкантов видят минимум в пятерке лидеров.

«Скотч» рассказывает, с кем будет соревноваться украинская группа.

Destiny — Je Me Casse (Мальта)

18-летняя мальтийская певица Дестини Чукуньере, ранее отметившаяся в 11-м сезоне британского телешоу Britain's Got Talent (там она дошла лишь до полуфинала) и победившая на детском «Евровидении» в 2015-м, неожиданно оказалась фавориткой конкурса по версии букмекеров — те оценили шансы юной артистки на победу в целых 16 процентов. При этом клип на песню Дестини Je Me Casse, опубликованный на YouTube-канале вокального конкурса, набрал не так много просмотров — всего 1,6 миллиона, а интернет-пользователи обратили внимание на схожесть номера певицы с выступлением победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай, представлявшей Израиль.

В композициях и вправду есть незначительные сходства — обе, в частности, посвящены женскому эмпаурменту и используют примерно одинаковую риторику («Я не твоя детка», — поет Дестини в Je Me Casse; «Я не твоя игрушка», — заявляла Нетта в композиции Toy). Песня Барзилай, впрочем, заработала немало симпатий в том числе благодаря странно-завораживающим полуптичьим напевам; зато в припеве Je Me Casse звучит беспроигрышный и крайне прилипчивый мотив, который так и просится на ротацию на радио любой страны.

К пророчествам букмекеров, поставивших Дестини на первое место в рейтинге вероятных триумфаторов «Евровидения», есть смысл прислушаться хотя бы потому, что в 2019-м они угадали с победой представителя Нидерландов Дункана Лоуренса, исполнившего песню Arcade

Правда, в предыдущие годы предсказания экспертов выходили не такими точными, да и до самого «Евровидения-2021», которое пройдет лишь в конце мая, ситуация еще может в корне поменяться.

Måneskin — Zitti E Buoni (Италия)

Бесспорным фаворитом интернет-публики на этот раз оказалась итальянская рок-группа Måneskin с бойкой композицией Zitti E Buoni — хотя опубликованный на YouTube-канале «Евровидения» клип за неделю собрал чуть больше 600 тысяч просмотров, видео, вышедшее на канале самого коллектива, посмотрели уже более 11 миллионов раз, а на Spotify трек послушали уже свыше 8,7 миллиона раз.

Важная особенность Måneskin — такой популярности группа достигла, несмотря на то что композицию свою исполняет не на английском, как традиционно делает большинство участников «Евровидения», а на итальянском. Текст песни Zitti E Buoni — нон-конформистский манифест, в котором лирический герой славит и тешит свою уникальность и отличие от других. Впрочем, считать итальянских рокеров нон-конформистами наподобие БДСМ-индастриал-техно-панк-группы Hatari, участники которой вытащили на проходившем в Израиле «Евровидении-2019» палестинский флаг, мешает хотя бы тот факт, что для конкурса Måneskin собирается исполнить «чистую» версию своей композиции, в которой, например, довольно безобидная строчка «Лучше возьми себя за яйца» заменена на «Лучше не совершай больше ошибок». Да и в нестандартном для поп-конкурса жанре коллектив оказался не уникален — помимо них на «Евровидении-2021» выступит рок-группа Blind Channel, представляющая Финляндию.

Hurricane — Loco Loco (Сербия)

Еще одна популярная неанглоязычная композиция принадлежит сербкам — это трек Loco Loco от белградского герлз-бэнда Hurricane. В песне, действие которой, по-видимому, разворачивается на дискотеке, девушки обращаются к сходящему по ним с ума мужчине, то поддразнивая его, то жалея. Из всех клипов, опубликованных на YouTube-канале «Евровидения», Loco Loco оказался самым популярным, набрав 5,8 миллиона просмотров (и совсем на немного обогнав музыкальное видео Манижи). Причина такой популярности этой довольно легкомысленной композиции остается загадкой; не исключено, что зрителей привлекли обильные световые мерцания, на которые создатели клипа, мягко говоря, не скупились.

Barbara Pravi — Voilà (Франция)

Впрочем, далеко не все неанглоязычные песни на «Евровидении-2021» оказались такими же веселыми и задорными, как Loco Loco и Zitti E Buoni — к примеру, баллада Voilà от французской шансоньетки Барбары Прави, в которой поется об артистке, жаждущей признания и принятия ее публикой такой, какая она есть, буквально выбивает слезу у слушателей — они даже сравнили певицу с Эдит Пиаф. Несмотря на небольшое число просмотров — суммарно на YouTube клипы на композицию посмотрели более трех миллионов раз — Барбара Прави оказалась одной из фавориток конкурса по версии букмекеров. Те поставили ее на третье место, дав целых десять процентов шанса на победу (что бы это ни значило).

Gjon's Tears — Tout l’Univers (Швейцария)

Как ни странно, Voilà оказалась не только не единственной, но и не самой успешной песней на французском языке, которая прозвучит на «Евровидении-2021». Швейцарский певец косоварско-албанского происхождения Джон Мухарремай, также известный под сценическим псевдонимом Gjon’s Tears, исполнит трек Tout l’Univers, который эксперты поставили аж на второе место по шансам победить. Хоть просмотров у клипа куда меньше, чем у работы Прави, — чуть больше 1,5 миллиона, — швейцарский певец определенно чувствует себя на нынешнем конкурсе куда более уверенно, поскольку в 2020-м букмекеры дали ему только третье место в списке возможных победителей. Как и в случае с мальтийкой Дестини, номер Мухарремая весьма похож на выступление еще одного победителя «Евровидения» — нидерландца Дункана Лоуренса. Что ж, посмотрим, будет ли швейцарец исполнять Tout l’Univers на конкурсе так же сидя за пианино и поможет ли это ему выиграть вокальное состязание.

Manizha — Russian Woman (Россия)

Песня Манижи Russian Woman посвящена судьбе русской женщины — в ней звучат и предрассудки, с Скандалы

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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