20-летнюю звезду TikTok застрелили во время съемки очередного видео



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20-летняя тиктокерша Арелине Мартинес

У Арелине остался годовалый ребенок

На прошлой неделе в Мексике погибла 20-летняя тиктокерша Арелине Мартинес, знаменитая своими видео с фейковыми похищениями и бандитскими разборками. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на мексиканские СМИ. Девушка снимала очередной ролик, в котором «похитители» привязали ее к стулу и угрожали оружием. Неизвестно, почему на этот раз пистолет оказался настоящим, но после выстрела в голову Мартинес умерла мгновенно.

По данным полиции, на месте ее гибели присутствовало по меньшей мере десять человек. Когда поднялся шум, двое мужчин скрылись на автомобиле. Сейчас их личности установлены, ведется поиск. У Арелине остался годовалый ребенок. Родные тиктокерши в память о ней создали страницу в Фейсбуке, чтобы поклонники могли выразить там свои соболезнования.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

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