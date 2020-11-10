22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле

Преследовавшие блогершу полицейские потеряли ее из вида, однако вскоре получили сообщение об аварии с участием мотоцикла

22-летняя YouTube-блогерша из Бразилии Аманда Андраде Матурана разбилась в аварии. Она погибла через неделю после того, как купила новый мотоцикл, пишет Daily Star.

По данным издания, девушка участвовала в нелегальных гонках на мотоциклах. Она осветила это событие в Instagram, и неизвестные вызвали полицию. После прибытия правоохранителей участники гонок, в том числе и Матурана, постарались скрыться. Девушка серьезно превысила скорость, пытаясь сбежать от полиции, и потеряла управление.

Преследовавшие блогершу полицейские потеряли ее из вида, однако вскоре получили сообщение об аварии с участием мотоцикла. «Оказалось, что в нее попал тот человек, который сбежал», — констатировал спикер местной полиции. Матурана скончалась на месте аварии, получив несовместимые с жизнью травмы головы, груди и шеи.

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