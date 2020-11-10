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    Шоу-биз

    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле

    • Розсилка
    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    instagram.com/arthija/

    Преследовавшие блогершу полицейские потеряли ее из вида, однако вскоре получили сообщение об аварии с участием мотоцикла

    22-летняя YouTube-блогерша из Бразилии Аманда Андраде Матурана разбилась в аварии. Она погибла через неделю после того, как купила новый мотоцикл, пишет Daily Star.

    По данным издания, девушка участвовала в нелегальных гонках на мотоциклах. Она осветила это событие в Instagram, и неизвестные вызвали полицию. После прибытия правоохранителей участники гонок, в том числе и Матурана, постарались скрыться. Девушка серьезно превысила скорость, пытаясь сбежать от полиции, и потеряла управление.

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    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    22-летняя блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле
    instagram.com/arthija/

    Преследовавшие блогершу полицейские потеряли ее из вида, однако вскоре получили сообщение об аварии с участием мотоцикла. «Оказалось, что в нее попал тот человек, который сбежал», — констатировал спикер местной полиции. Матурана скончалась на месте аварии, получив несовместимые с жизнью травмы головы, груди и шеи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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