Jerry Heil впервые показала процесс своего «облысения» (видео)
Певица Jerry Heil показала, как из нее делали «лысую»
Артистка поделилась видео, на котором ее гримируют
Певица Jerry Heil призналась, что на самом деле не избавлялась от своих волос.
В своем Инстаграме певица продемонстрировала, как это происходило. На странице в Instagram Jerry разместила ролик, на котором ее гримируют и превращают в лысую. В конце видео Heil показывает, как потом ей приходилось снимать парик.
Судя по реакции артистки в видео, это было больно. Фанаты певицы поддержали ее и оценили эксперимент с внешностью.
«Ты это выдержала! Это очень сложно, знаю. Лучи тепла», «Жесть! Я смотрю и плачу, как же тебе больно», «Браво гримерам! Смогли всю страну обмануть».
Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.
Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.
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