Петиція до Зеленського: треба карати тих, хто заперечує Голодомор

Активіст пропонує запровадити День Тиші у пам'ять жертв голодоморів

На сайті президента зареєстровано петицію із вимогою запровадити День Тиші у пам'ять про жертв голодоморів та політичних репресій та встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору та наругу над пам’яттю жертв геноциду українського народу.

Петицію було зареєстровано 3 грудня після скандальної вечірки блогерів у Львові. На цю годину звернення до Зеленського набрало лише 1846 голосів із 25 тисяч необхідних.

Автор, Володимир Беньо, зазначає, що в указі про встановлення Дня пам’яті за жертвами голодомору відсутні чіткі норми відповідальності за порушення морально-етичної поведінки, обмежень та заборон щодо організації та участі у заходах розважального характеру.

До прикладу вів навів резонансну «блогерську голодну тусу» у Львові.

Також він зазначив, що у 2022–2023 роках, Україна відзначатиме 90-ті роковини однієї з найстрашніших сторінок своєї історії, Голодомору 1932–1933 років в Україні – геноциду українського народу, спричиненого більшовицьким московським режимом за результатом якого, голодною смертю було закатовано, за різними даними, 3,9 млн українців, а понад 600 тис. українців не народилось.

Президента просять скористатися своїм правом законодавчої ініціативи, підготувати та внести на розгляд парламенту, проєкт закону про зміни до Кримінального кодексу України. А саме — встановити кримінальну відповідальність за заперечення та наругу над пам’яттю жертв голодоморів в Україні.

Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Згодом ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.

Крім того, стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.

Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

Нещодавно організатор вечірки на роковини Голодомору опинився у лікарні. Дивіться, як мережа відреагувала на скандал.

До слова, американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923–1933 років спланованим геноцидом українського народу.