Львівський депутат переплутав назву своєї політсили під час виступу (відео)

Перед виступом Байтала сказав, що є представником політичної сили «Самопоміч», хоча, насправді належить до «Свободи»

Помилка Байтали викликала сміх у сесійній залі

Депутат Львівської обласної ради Михайло Байтала, виступаючи у сесійній залі, випадково обмовився, і забув, яку партію представляє. Відповідне відео опублікувала «4 студія».

Перед виступом він сказав, що є представником політичної сили «Самопоміч», хоча, насправді ж Байтала є депутатом від партії «Свобода». Інцидент стався під час засідання у вівторок, 7 грудня.

«Михайло Байтала, фракція «Самопоміч». Вибачаюсь, «Свобода». Я дуже вибачаюсь. Це не страшно», – сказав депутат.

Він пояснив, що обмовився випадково через те, що напередодні засідання спілкувався саме із представниками «Самопомічі».

Помилка Байтали викликала сміх у сесійній залі. «Зародилася нова коаліція», – сказала голова Львівської облради Ірина Гримак.

У відповідь на це депутат зазначив, що «не переходить із фракції до фракції». «Я поясню для всіх депутатів: я став депутатом у 59 років. Я не перебігаю з фракції до фракції. Це моє категоричне рішення. У мене кров така тече», – додав політик.

Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Марія Мезенцева курйозно обмовилася і одним словом прокоментувала пресмарафон Зеленського.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обмовився, вимовляючи назву своєї країни, він назвав Росію Рашою.

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