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    Львівський депутат переплутав назву своєї політсили під час виступу (відео)

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    Перед виступом Байтала сказав, що є представником політичної сили &laquo;Самопоміч&raquo;, хоча, насправді належить до &laquo;Свободи&raquo; - Львівський депутат переплутав назву своєї політсили під час виступу (відео)
    Перед виступом Байтала сказав, що є представником політичної сили «Самопоміч», хоча, насправді належить до «Свободи»
    фото скріншот відео

    Помилка Байтали викликала сміх у сесійній залі

    Депутат Львівської обласної ради Михайло Байтала, виступаючи у сесійній залі, випадково обмовився, і забув, яку партію представляє. Відповідне відео опублікувала «4 студія».

    Перед виступом він сказав, що є представником політичної сили «Самопоміч», хоча, насправді ж Байтала є депутатом від партії «Свобода». Інцидент стався під час засідання у вівторок, 7 грудня.

    «Михайло Байтала, фракція «Самопоміч». Вибачаюсь, «Свобода». Я дуже вибачаюсь. Це не страшно», – сказав депутат.

    Він пояснив, що обмовився випадково через те, що напередодні засідання спілкувався саме із представниками «Самопомічі».

    Помилка Байтали викликала сміх у сесійній залі. «Зародилася нова коаліція», – сказала голова Львівської облради Ірина Гримак.

    У відповідь на це депутат зазначив, що «не переходить із фракції до фракції». «Я поясню для всіх депутатів: я став депутатом у 59 років. Я не перебігаю з фракції до фракції. Це моє категоричне рішення. У мене кров така тече», – додав політик.

    Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Марія Мезенцева курйозно обмовилася і одним словом прокоментувала пресмарафон Зеленського.

    Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обмовився, вимовляючи назву своєї країни, він назвав Росію Рашою.

    Також Разумков і Гройсман потрапили у казус, відповідаючи Яценюку.

    Теги: коаліція Самопоміч депутат Свобода Львів фракція
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    Львівський депутат переплутав назву своєї політсили під час виступу (відео)