  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Модель Анжелика Чунг - 27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)
    Модель Анжелика Чунг
    instagram.com/margaretzhang/

    Помимо тесного сотрудничество с Vogue, Маргарет может похвастаться двумя обложками издания

    В китайском Vogue грянула смена поколений: вместо Анжелики Чунг, которая руководила глянцем более 16 лет — с момента захода культового журнала на местный рынок, главным редактором издания назначена Маргарет Чжан. Имя новой главы стало неожиданностью для многих экспертов: девушка, которой недавно исполнилось 27 лет, родилась в Сиднее, является известным блогером (более миллиона подписчиков) и специализируется на связи культуры Китая с Западной цивилизацией.

    Такая радикальная смена курса, впрочем, была встречена с воодушевлением в Conde Nast, который поет дифирамбы девушке. Кроме того, свое восхищение таким решением высказала и главный редактор американского Vogue Анна Винтур: «Я очень рада, что Маргарет займет пост главного редактора Vogue China. Международный опыт, первоклассные навыки работы с разными диджитал-платформами и широкий спектр интересов — на мой взгляд, именно так выглядит идеальная комбинация качеств, необходимых для грамотного развития журнала».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)
    27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)
    27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)
    27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)
    27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)
    27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)

    Помимо тесного сотрудничество с Vogue, Маргарет может похвастаться двумя обложками издания, которым теперь ей предстоит управлять. Обе вышли в 2016 году и обе были делом рук самой девушки. У местных СМИ Чжан пользуется небывалым спросом: девушка считается иконой стрит-стайла и практически законодательницей диджитал-технологий в модной журналистике. «Мы всячески приветствуем изобретательность и новаторство Маргарет, ее нетривиальный подход к созданию медиа, и очень рады, что именно ей предстоит знакомить Китай с мировой модой, а весь остальной мир — с китайской культурой», — заявляет генеральный директор китайского Conde Nast Ли Ли. Поделилась своими эмоциями от назначения и сама Маргарет, которая все еще живет в Австралии.

    «Многие культурные особенности сегодняшнего Китая просто-напросто упускают из виду. Страну зачастую рассматривают как некий монолит, вместо того, чтобы обращать внимание на конкретных людей и их достижения. Я думаю, Vogue может стать достойной площадкой для этих уникальных дарований, будет знакомить с ними не только зарубежную аудиторию, но и своих соотечественников. У нас ведь есть все, чтобы поддерживать локальных творцов — кинодеятелей, музыкантов, художников — кому, как не нам, выводить их на мировую арену? Бренд Vogue известен везде и ему доверяют», - Маргарет Чжан.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

    Читайте также: 53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»
    Теги: знаменитости самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies