27-летняя блогерша возглавила Vogue. Кто она и как выглядит (фото)

Помимо тесного сотрудничество с Vogue, Маргарет может похвастаться двумя обложками издания

В китайском Vogue грянула смена поколений: вместо Анжелики Чунг, которая руководила глянцем более 16 лет — с момента захода культового журнала на местный рынок, главным редактором издания назначена Маргарет Чжан. Имя новой главы стало неожиданностью для многих экспертов: девушка, которой недавно исполнилось 27 лет, родилась в Сиднее, является известным блогером (более миллиона подписчиков) и специализируется на связи культуры Китая с Западной цивилизацией.

Такая радикальная смена курса, впрочем, была встречена с воодушевлением в Conde Nast, который поет дифирамбы девушке. Кроме того, свое восхищение таким решением высказала и главный редактор американского Vogue Анна Винтур: «Я очень рада, что Маргарет займет пост главного редактора Vogue China. Международный опыт, первоклассные навыки работы с разными диджитал-платформами и широкий спектр интересов — на мой взгляд, именно так выглядит идеальная комбинация качеств, необходимых для грамотного развития журнала».

Помимо тесного сотрудничество с Vogue, Маргарет может похвастаться двумя обложками издания, которым теперь ей предстоит управлять. Обе вышли в 2016 году и обе были делом рук самой девушки. У местных СМИ Чжан пользуется небывалым спросом: девушка считается иконой стрит-стайла и практически законодательницей диджитал-технологий в модной журналистике. «Мы всячески приветствуем изобретательность и новаторство Маргарет, ее нетривиальный подход к созданию медиа, и очень рады, что именно ей предстоит знакомить Китай с мировой модой, а весь остальной мир — с китайской культурой», — заявляет генеральный директор китайского Conde Nast Ли Ли. Поделилась своими эмоциями от назначения и сама Маргарет, которая все еще живет в Австралии.

«Многие культурные особенности сегодняшнего Китая просто-напросто упускают из виду. Страну зачастую рассматривают как некий монолит, вместо того, чтобы обращать внимание на конкретных людей и их достижения. Я думаю, Vogue может стать достойной площадкой для этих уникальных дарований, будет знакомить с ними не только зарубежную аудиторию, но и своих соотечественников. У нас ведь есть все, чтобы поддерживать локальных творцов — кинодеятелей, музыкантов, художников — кому, как не нам, выводить их на мировую арену? Бренд Vogue известен везде и ему доверяют», - Маргарет Чжан.

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Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.