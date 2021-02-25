Ей точно 55 лет? Вечно молодая актриса в бикини украла сон у мужчин (фото)

Звезда на пляжном снимке вновь взволновала поклонников

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала пляжное фото в купальнике и взволновала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном фото 55-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в белом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Она попозировала, сидя на песке возле моря. В подписи к посту, который набрал более 140 тысяч лайков, Херли призвала подписчиков поднимать себе настроение приятными покупками.

Поклонники оценили стройную фигуру звезды в комментариях. «И как тебе удается становиться все более красивой?», «Как всегда сногсшибательна», «Самая сексуальная женщина планеты», «Потрясающая фигура», «Очень горячо», «Нет слов, вау!» — восхищались они.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.