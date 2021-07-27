42-летняя Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье (фото)

Ведущая показала кадры из нового фотосета

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина, которая недавно впервые снялась в нижнем белье, порадовала фолловеров новой порцией пикантных фотографий.

В своем Instagram 42-летняя звезда опубликовала серию снимков, на которых игриво и соблазнительно позировала в белье. Знаменитость примерила несколько комплектов и похвасталась роскошной стройной фигурой.

Пользователи не удержались и взорвались комплиментами под постом. Так, фолловеры писали, что ведущая роскошно выглядит.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.