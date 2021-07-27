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    42-летняя Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье (фото)

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    Блогерша Маша Ефросинина - 42-летняя Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье (фото)
    Блогерша Маша Ефросинина
    instagram.com/mashaefrosinina/

    Ведущая показала кадры из нового фотосета

    Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина, которая недавно впервые снялась в нижнем белье, порадовала фолловеров новой порцией пикантных фотографий.

    В своем Instagram 42-летняя звезда опубликовала серию снимков, на которых игриво и соблазнительно позировала в белье. Знаменитость примерила несколько комплектов и похвасталась роскошной стройной фигурой.

    Пользователи не удержались и взорвались комплиментами под постом. Так, фолловеры писали, что ведущая роскошно выглядит.

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    42-летняя Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье (фото)
    42-летняя Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье (фото)
    42-летняя Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье (фото)
    42-летняя Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье (фото)
    instagram.com/mashaefrosinina/

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Маша Ефросинина
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    42-летняя Ефросинина не удержалась и соблазнила сеть своей роскошной фигурой в белье (фото)