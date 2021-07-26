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    Вышел долгожданный трейлер к продолжению «Декстера»

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    Вышел долгожданный трейлер к продолжению «Декстера»

    В новом сезоне серийный маньяк пытается спрятаться от своего прошлого

    Опубликован полноценный трейлер девятого сезона популярного сериала про серийного маньяка Декстера Моргана. Продолжение получило подзаголовок New Blood («Новая кровь») и выйдет 7 ноября 2021 года.

    По сюжету трейлера Декстер скрывается под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается убежать от демонов прошлого, но они постоянно его догоняют.

    Ранее стало известно, что в девятом сезоне появится сестра Декстера в исполнении Дженнифер Карпентер. В финале сериала персонаж была убита. Каким образом Дебра Морган вернется в шоу, неизвестно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: знаменитости Сериал
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    Вышел долгожданный трейлер к продолжению «Декстера»