Вышел долгожданный трейлер к продолжению «Декстера»

В новом сезоне серийный маньяк пытается спрятаться от своего прошлого

Опубликован полноценный трейлер девятого сезона популярного сериала про серийного маньяка Декстера Моргана. Продолжение получило подзаголовок New Blood («Новая кровь») и выйдет 7 ноября 2021 года.

По сюжету трейлера Декстер скрывается под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается убежать от демонов прошлого, но они постоянно его догоняют.

Ранее стало известно, что в девятом сезоне появится сестра Декстера в исполнении Дженнифер Карпентер. В финале сериала персонаж была убита. Каким образом Дебра Морган вернется в шоу, неизвестно.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.