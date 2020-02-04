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    Шоу-биз

    43-летняя звезда «Клона» в ярком бикини устроила пляжную фотосессию

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    <p>Джованна Антонелли похвасталась стройной фигурой</p> <div></div> - 43-летняя звезда «Клона» в ярком бикини устроила пляжную фотосессию

    Джованна Антонелли похвасталась стройной фигурой

    Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

    Актриса позировала в сексуальном бикини

    Звезде бразильских сериалов «Клон» Джованне Антонелли 43 года, однако ее стройным формам могут позавидовать многие молодые девушки. Артистка смело носит откровенные наряды и без стеснения демонстрирует фигуру в дерзких купальниках.

    На этот раз Джованна привлекла внимание поклонников пикантными снимками у моря. Актриса расположилась на покрывале, скрестив ноги и кокетливо поправляя темные очки.

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    43-летняя звезда «Клона» в ярком бикини устроила пляжную фотосессию
    43-летняя звезда «Клона» в ярком бикини устроила пляжную фотосессию
    43-летняя звезда «Клона» в ярком бикини устроила пляжную фотосессию
    Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

    Для отдыха звезда выбрала эффектный синий купальник с яркой желто-черной широкой каймой. Бикини отлично сочеталось с загорелым цветом кожи Антонелли. Джованна собрала волосы в удобный пучок и широко улыбалась.

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