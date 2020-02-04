43-летняя звезда «Клона» в ярком бикини устроила пляжную фотосессию



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Джованна Антонелли похвасталась стройной фигурой Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса позировала в сексуальном бикини

Звезде бразильских сериалов «Клон» Джованне Антонелли 43 года, однако ее стройным формам могут позавидовать многие молодые девушки. Артистка смело носит откровенные наряды и без стеснения демонстрирует фигуру в дерзких купальниках.

На этот раз Джованна привлекла внимание поклонников пикантными снимками у моря. Актриса расположилась на покрывале, скрестив ноги и кокетливо поправляя темные очки.

Для отдыха звезда выбрала эффектный синий купальник с яркой желто-черной широкой каймой. Бикини отлично сочеталось с загорелым цветом кожи Антонелли. Джованна собрала волосы в удобный пучок и широко улыбалась.