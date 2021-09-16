46-летний Вакарчук ошарашил фанатов объемными кубиками пресса (фото)

Артист засветил голый торс и кубики пресса

46-летний фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в Инстаграме похвастался перед фанатами своей фигурой. Артист показал, как занимался йогой с голым торсом.

«Йога никогда не дается легко, но всегда награждает», – написал Вакарчук.

На снимке видно, как 46-летний певец сидит в одной из самых популярных асан для медитации – в позе лотоса. Святослав был в одних черных штанах, поэтому поклонники смогли рассмотреть стальной пресс исполнителя.

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Подписчики сразу же ринулись писать комплименты певцу.

«Обалдеть, какие кубики на прессе», «Форма бомба», «Вот это форма! Браво», «Не зря захожу в Instagram, не зря», «Молодец», «Вы в отличной форме», – пишут люди.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.