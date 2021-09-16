46-летний Вакарчук ошарашил фанатов объемными кубиками пресса (фото)
Артист засветил голый торс и кубики пресса
46-летний фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в Инстаграме похвастался перед фанатами своей фигурой. Артист показал, как занимался йогой с голым торсом.
«Йога никогда не дается легко, но всегда награждает», – написал Вакарчук.
На снимке видно, как 46-летний певец сидит в одной из самых популярных асан для медитации – в позе лотоса. Святослав был в одних черных штанах, поэтому поклонники смогли рассмотреть стальной пресс исполнителя.
Подписчики сразу же ринулись писать комплименты певцу.
«Обалдеть, какие кубики на прессе», «Форма бомба», «Вот это форма! Браво», «Не зря захожу в Instagram, не зря», «Молодец», «Вы в отличной форме», – пишут люди.
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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.
Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.