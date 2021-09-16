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    46-летний Вакарчук ошарашил фанатов объемными кубиками пресса (фото)

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    46-летний фронтмен группы &laquo;Океан Эльзы&raquo; Святослав Вакарчук - 46-летний Вакарчук ошарашил фанатов объемными кубиками пресса (фото)
    46-летний фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Артист засветил голый торс и кубики пресса

    46-летний фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в Инстаграме похвастался перед фанатами своей фигурой. Артист показал, как занимался йогой с голым торсом.

    «Йога никогда не дается легко, но всегда награждает», – написал Вакарчук.

    На снимке видно, как 46-летний певец сидит в одной из самых популярных асан для медитации – в позе лотоса. Святослав был в одних черных штанах, поэтому поклонники смогли рассмотреть стальной пресс исполнителя.

    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Подписчики сразу же ринулись писать комплименты певцу.

    «Обалдеть, какие кубики на прессе», «Форма бомба», «Вот это форма! Браво», «Не зря захожу в Instagram, не зря», «Молодец», «Вы в отличной форме», – пишут люди.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    46-летний Вакарчук ошарашил фанатов объемными кубиками пресса (фото)