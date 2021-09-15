Киевская блогерша с самыми большими в мире скулами снова легла под нож (фото)

Звезда прибегла к пластической операции

Украинская блогерша Анастасия Покрещук, которая обладает самыми большими скулами в мире, снова легла под нож пластического хирурга.

На странице в Instagram Покрещук похвасталась тем, что во второй раз увеличила себе грудь. Она говорит, что от природы грудь у нее слишком маленькая, а она всегда хотела большую. Поэтому обратилась за помощью к пластическому хирургу.

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Однако, желаемый объем груди удалось сделать не с первого раза, ведь нужно было время на то, чтобы кожа растянулась. Но через полгода знаменитость достигла своего и вставила себе имплант желаемого размера.

Операцию блогер делала в одной из клиник Стамбула. Уже через четыре часа после хирургического вмешательства Анастасия танцевала и пела в своей палате.

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.