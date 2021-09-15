Принуждение к аборту, булимия и туберкулез. Блогерша Саша Пустовит врала подписчикам о красивой семейной жизни

Девушка рассказала о реальных отношениях с мужем

Одна из самых успешных украинских блогерш Саша Пустовит, которая показывает в Инстаграме успешную жизнь, в интервью Маше Ефросининой призналась, что страдает булимией и когда-то болела туберкулезом. Также блогерша объявила, что разводится.

По словам Саши, все шло к разводу уже долгое время. Последней каплей стало то, что Игорь прочел ее переписки с мамой и подругой, где она жалуется на психологическое давление с его стороны. Мужчина якобы долгое время морально унижал Сашу, пока в Instagram они создавали образ счастливой семьи.

Саша никогда не признавалась ранее, но, как оказалось, когда она была беременна первым сыном, у нее обнаружили закрытую форму туберкулеза (форма, при которой человек не может заразить остальных). Девушка пропила курс мощных антибиотиков. По словам Пустовит, супруг просил ее сделать аборт, потому как боялся, что у ребенка будут большие проблемы со здоровьем.

Он сказал, чтобы я сделала аборт, потому что он не будет возить больного ребенка в Германию на лечение. Хотя врачи говорили: «Все хорошо, это плацентарный барьер, ребенок родится здоровым. Если ты сейчас сделаешь аборт, ты умрешь. Потому что беременность – единственный механизм, который поддерживает сейчас жизнедеятельность организма», – объяснила Саша.

Как говорит блогер, по ее мнению, супруг шантажировал ее тем, что раскроет эту историю, потому что хочет, чтобы Саша подписала документы и приняла его условия развода.

Саша предоставила скриншоты переписки с мужем, где он требует, чтобы оба их сына жили вместе с ним, а также просит отдать ему дом и автомобиль.

По словам Игоря, в новом интервью Саша снова соврала. Сейчас мужчина пока что не дает комментариев.

Скриншот: Сегодня

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.