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    Бои были легендарными. Супруга Оззи Осборна впервые рассказала о драках с мужем

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    Бои были легендарными. Супруга Оззи Осборна впервые рассказала о драках с мужем

    Женщина подчеркнула, что несмотря на то, что их отношения долгое время были нестабильными, и они часто дрались, это все еще история любви

    Жена британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон рассказала о своих «нестабильных» отношениях с супругом. Слова знаменитости приводит Daily Mail.

    В материале издания отмечается, что будущие муж и жена впервые встретилась, когда девушке было всего 18 лет. Пару познакомил отец Шэрон, который в то время руководил группой рокера Black Sabbath.

    «Наши бои были легендарными. Мы выбивали дерьмо друг из друга. Это прекратилось, должно быть, 20 лет назад, но есть что вспомнить», — поделилась 68-летняя супруга артиста. Она подчеркнула, что несмотря на то, что их отношения долгое время были нестабильными, и они часто дрались, это все еще история любви.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бои были легендарными. Супруга Оззи Осборна впервые рассказала о драках с мужем