46-летняя Кейт Бекинсейл в крошечном бикини похвасталась идеальной фигурой



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Фото: instagram.com/katebeckinsale/

Когда закрывается дверь, открывается окно», – отметила актриса в Инстаграме

Британская актриса Кейт Бекинсейл снова доказала, что возраст в паспорте - только формальность. 46-летняя Кейт Бекинсейл продолжает носить откровенную одежду и не стесняется фотографироваться почти обнаженной.

На этот раз Кейт примерила крошечное бикини насыщенного фиолетового цвета. Она позировала в комплекте одного из своих любимых брендов Malia Mills.

Волосы актриса оставила распущенными, уложив их легкими волнами. Минимум макияжа и максимум естественности - Кейт выглядела безупречно.

Она стояла в дверном проеме, приняв выгодную позу, которая подчеркнула ее стройную фигуру и бесконечные ноги. «Когда закрывается дверь, открывается окно», - философски отметила актриса в Инстаграме.