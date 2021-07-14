  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    47-летняя Кейт Мосс снялась в рекламе белья и доказала, что время над ней не властно (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Супермодель Кейт Мосс - 47-летняя Кейт Мосс снялась в рекламе белья и доказала, что время над ней не властно (фото)
    Супермодель Кейт Мосс

    Звезда снялась в кампании бельевой марки Ким Кардашьян

    Супермодель девяностых Кейт Мосс стала новым лицом бельевой марки Ким Кардашьян Skims. Она снялась в кампаниях линий Skims Fits Everybody и Skims Cotton.

    «Я познакомилась с Кейт в 2014 году и была поражена ее дерзким чувством юмора, подлинной и классической красотой. С тех пор мы дружим. Она — икона мира моды, которая определяет культуру и стиль целых поколений, и для меня большая честь представить ее этим летом как новое лицо Skims», — сказала о сотрудничестве Ким Кардашьян.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    47-летняя Кейт Мосс снялась в рекламе белья и доказала, что время над ней не властно (фото)
    47-летняя Кейт Мосс снялась в рекламе белья и доказала, что время над ней не властно (фото)
    47-летняя Кейт Мосс снялась в рекламе белья и доказала, что время над ней не властно (фото)
    47-летняя Кейт Мосс снялась в рекламе белья и доказала, что время над ней не властно (фото)

    Бренд Skims был основан в 2019 году — Кардашьян делала упор на базовые модели в нейтральных расцветках и широкой размерной линейке. «То, что делает Ким для своего бренда, — свежо и актуально, ее нижнее белье идеально садится на разные женские фигуры», — сказала Кейт Мосс.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    47-летняя Кейт Мосс снялась в рекламе белья и доказала, что время над ней не властно (фото)