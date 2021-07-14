47-летняя Кейт Мосс снялась в рекламе белья и доказала, что время над ней не властно (фото)

Звезда снялась в кампании бельевой марки Ким Кардашьян

Супермодель девяностых Кейт Мосс стала новым лицом бельевой марки Ким Кардашьян Skims. Она снялась в кампаниях линий Skims Fits Everybody и Skims Cotton.

«Я познакомилась с Кейт в 2014 году и была поражена ее дерзким чувством юмора, подлинной и классической красотой. С тех пор мы дружим. Она — икона мира моды, которая определяет культуру и стиль целых поколений, и для меня большая честь представить ее этим летом как новое лицо Skims», — сказала о сотрудничестве Ким Кардашьян.

Бренд Skims был основан в 2019 году — Кардашьян делала упор на базовые модели в нейтральных расцветках и широкой размерной линейке. «То, что делает Ким для своего бренда, — свежо и актуально, ее нижнее белье идеально садится на разные женские фигуры», — сказала Кейт Мосс.

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