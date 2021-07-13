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    Настя Каменских отважилась на съемку топлес и лишила мужчин сна (фото)

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских отважилась на съемку топлес и лишила мужчин сна (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами

    Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в одних трусах. Знаменитость позировала без бюстгальтера.

    Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

    Каменских позировала на камеру в одних розовых трусах с белым кружевом. При этом певица стояла без бюстгальтера, а свои пышные формы прикрыла руками.

    instagram.com/kamenskux/
    instagram.com/kamenskux/

    «Доброе утро», – коротко подписала кадр знаменитость.

    «Фигурка шикарная, Настя девушка эксклюзивной красоты, она запоминающаяся, харизматичная, позитивная красотка», «Такая нежная и красивая», «Анастасия как всегда в своем сексуальном репертуаре, молодец», – пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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    Настя Каменских отважилась на съемку топлес и лишила мужчин сна (фото)