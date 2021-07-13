Настя Каменских отважилась на съемку топлес и лишила мужчин сна (фото)

Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в одних трусах. Знаменитость позировала без бюстгальтера.

Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

Каменских позировала на камеру в одних розовых трусах с белым кружевом. При этом певица стояла без бюстгальтера, а свои пышные формы прикрыла руками.

instagram.com/kamenskux/

«Доброе утро», – коротко подписала кадр знаменитость.

«Фигурка шикарная, Настя девушка эксклюзивной красоты, она запоминающаяся, харизматичная, позитивная красотка», «Такая нежная и красивая», «Анастасия как всегда в своем сексуальном репертуаре, молодец», – пишут в комментариях пользователи сети.

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