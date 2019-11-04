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    Шоу-биз

    49-летняя Ирина Билык обнимается с обнаженными молоденькими парнями (фото)

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    <p>Ирина Билык</p> <p>instagram.com/bilyk_iryna/</p> - 49-летняя Ирина Билык обнимается с обнаженными молоденькими парнями (фото)

    Ирина Билык

    instagram.com/bilyk_iryna/

    Звезда позировала на кожаном диване в откровенной позе

    Когда-то популярная украинская певица Ирина Билык подорвала соцсети новым фото. Звезда решила показать своим подписчикам, как она отпраздновала Хэллоуин. На провокационном фото звезда предстала в блестящем красном платье с одним рукавом и пикантным разрезом на бедре. В руке у артистки кнут, а на голове - пышная украшение из перьев.

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    Билык позирует на кожаном диване в откровенной позе и в окружении трех мужчин, которые практически полностью обнажены. Они также замерли в чувственных позах, а певица даже держится рукой за обнаженную ягодицу одного из мужчин.

    «Ну рассказывайте, как провели Хэллоуин?» - коротко подписала кадр Ирина.

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    знаменитости Хэллоуин певица шоу-бизнес
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