49-летняя Ирина Билык обнимается с обнаженными молоденькими парнями (фото)



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Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna/

Звезда позировала на кожаном диване в откровенной позе

Когда-то популярная украинская певица Ирина Билык подорвала соцсети новым фото. Звезда решила показать своим подписчикам, как она отпраздновала Хэллоуин. На провокационном фото звезда предстала в блестящем красном платье с одним рукавом и пикантным разрезом на бедре. В руке у артистки кнут, а на голове - пышная украшение из перьев.

Билык позирует на кожаном диване в откровенной позе и в окружении трех мужчин, которые практически полностью обнажены. Они также замерли в чувственных позах, а певица даже держится рукой за обнаженную ягодицу одного из мужчин.

«Ну рассказывайте, как провели Хэллоуин?» - коротко подписала кадр Ирина.