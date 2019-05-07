  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке

    • Розсилка
    <span>Harper's Bazaar</span> - 50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке
    Harper's Bazaar

    В интервью Harper`s Bazaar актриса ответила на некоторые вопросы

    Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон поучаствовала в яркой летней фотоссессии для обложки журнала. Ради хороших снимков 50-летняя актриса не побоялась позировать на пляже без бюстгальтера.

    На одном из фото Энистон изображена в крошечных кожаных шортах, черных чулках и туфлях на шпильке. Обнаженную грудь она прикрывает руками. И выглядит просто потрясающе.

    На других снимках актриса позирует в одежде: вечернем платье с высоким разрезом и глубоким декольте, черном комбинезоне и черном купальнике. Компанию Дженнифер составляет собака на поводке.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке
    50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке
    50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке
    50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке
    50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке
    50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке
    50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке
    Harper's Bazaar

    В интервью Harper`s Bazaar актриса ответила на некоторые вопросы, интересующие ее поклонников. Она призналась, что не ставит целью найти себе пару. По словам Энистон, у нее так много дел, что на свидания нет времени.

    Минувшей зимой Дженнифер с помпой отметила свой юбилей. На закрытом ужине побывали многие из голливудских звезд. Присутствовал даже бывший муж актрисы Брэд Питт. После она с друзьями отправилась на курорт в Мексике - продолжать празднование.

     Читайте также: Без макияжа и в шляпке: Ирину Луценко вместе с мужем и сыном заметили в аэропорту Рима
    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ