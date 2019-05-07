50-летняя Дженнифер Энистон засветила идеальную фигуру в топлес-съемке



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Harper's Bazaar

В интервью Harper`s Bazaar актриса ответила на некоторые вопросы

Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон поучаствовала в яркой летней фотоссессии для обложки журнала. Ради хороших снимков 50-летняя актриса не побоялась позировать на пляже без бюстгальтера.

На одном из фото Энистон изображена в крошечных кожаных шортах, черных чулках и туфлях на шпильке. Обнаженную грудь она прикрывает руками. И выглядит просто потрясающе.

На других снимках актриса позирует в одежде: вечернем платье с высоким разрезом и глубоким декольте, черном комбинезоне и черном купальнике. Компанию Дженнифер составляет собака на поводке.

В интервью Harper`s Bazaar актриса ответила на некоторые вопросы, интересующие ее поклонников. Она призналась, что не ставит целью найти себе пару. По словам Энистон, у нее так много дел, что на свидания нет времени.

Минувшей зимой Дженнифер с помпой отметила свой юбилей. На закрытом ужине побывали многие из голливудских звезд. Присутствовал даже бывший муж актрисы Брэд Питт. После она с друзьями отправилась на курорт в Мексике - продолжать празднование.