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    Шоу-биз

    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка

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    <p>В элитной квартире Дэвид Бекхэм живет вместе со своими детьми, но без Виктории</p> <div></div> - Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка

    В элитной квартире Дэвид Бекхэм живет вместе со своими детьми, но без Виктории

    Элитная недвижимость обходится бывшему футболисту недешево

    Семья Бекхэмов является эталонной среди западных знаменитостей. Крепкий брак, четверо детей, успешные бизнес-проекты и вдобавок оба красавцы. Казалось бы, что еще нужно? Но недавно в СМИ появились слухи о том, что пара разъехалась.

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    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
    Дэвид Бекхэм съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка

    Известно, что Девид Бекхэм снимает в Беверли-Хиллз роскошный особняк на вершине холма. В доме со стекляными стенами есть все, что нужно, и даже больше. Например, бассейн с эффектом горизонта, шесть спален и десять уборных. Обходится такой дом недешево – $25 тысяч.

    В элитной квартире бывший футболист живет вместе со своими детьми, но без Виктории. Как сообщает Daily Mail, семья решила оставить Викторию в Англии, чтобы она могла спокойно поработать и уделить максимум времени делам, не отвлекаясь на семейные и бытовые хлопоты.

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