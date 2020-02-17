50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини



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Певица сфотографировалась после оздоровительных процедур instagram.com/jlo/

Звезда упорно тренируется по шесть раз в неделю

50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес в свои года по-прежнему остается секс-символом. Звезда регулярно демонстрирует свою обворожительную фигуру в откровенных нарядах, но недавно она опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлела свое тело в обычном бикини. Поклонники получили хороший шанс рассмотреть артистку, не отвлекаясь на яркие наряды и эксперименты стилистов.

«Расслабленная и заряженная», — подписала снимок певица, намекая что отдохнула в оздоровительном центре.

Недавно Лопес зажгла на «Супербоуле» со своей коллегой по цеху, певицей Шакирой. Звезда сменила несколько соблазнительных нарядов за один вечер.

Кстати, недавно тренер Лопес раскрыл секреты ее превосходной формы. Оказывается, звезда упорно тренируется по шесть раз в неделю. Причем она постоянно требует новые упражнения. Так за последнее время знаменитость занималась кикбоксингом, танцами на пилоне и качанием пресса. Добавить сюда хороший сон и здоровое питание — вот и все тайны фигуры 50-летней артистки.