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    Шоу-биз

    50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини

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    <p>Певица сфотографировалась после оздоровительных процедур</p> <div></div> - 50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини

    Певица сфотографировалась после оздоровительных процедур

    instagram.com/jlo/

    Звезда упорно тренируется по шесть раз в неделю

    50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес в свои года по-прежнему остается секс-символом. Звезда регулярно демонстрирует свою обворожительную фигуру в откровенных нарядах, но недавно она опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлела свое тело в обычном бикини. Поклонники получили хороший шанс рассмотреть артистку, не отвлекаясь на яркие наряды и эксперименты стилистов.

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    «Расслабленная и заряженная», — подписала снимок певица, намекая что отдохнула в оздоровительном центре.

    Недавно Лопес зажгла на «Супербоуле» со своей коллегой по цеху, певицей Шакирой. Звезда сменила несколько соблазнительных нарядов за один вечер.

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    50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини
    50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини
    50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини
    50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини
    50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини
    50-летняя Дженнифер Лопес показала невероятную фигуру в откровенном бикини
    instagram.com/jlo/

    Кстати, недавно тренер Лопес раскрыл секреты ее превосходной формы. Оказывается, звезда упорно тренируется по шесть раз в неделю. Причем она постоянно требует новые упражнения. Так за последнее время знаменитость занималась кикбоксингом, танцами на пилоне и качанием пресса. Добавить сюда хороший сон и здоровое питание — вот и все тайны фигуры 50-летней артистки.

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    актриса певица Дженнифер Лопес здоровое питание селфи
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