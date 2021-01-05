Королева TikTok показала, как выглядела до популярности. Фанаты не верят своим глазам

Жизнь девушки сильно изменилась после службы в Военно-морских силах США

Сейчас 23-летняя американка родом с Филиппин Белла Порч по праву может зваться королевой «Тиктока». У девушки более 50 миллионов подписчиков и почти миллиард лайков. Брюнетка прославилась благодаря мультяшной внешности и забавной мимике. На видео, с которого начался ее звездный путь, она просто кивает головой и повторяет слова песни Millie B — M to the B.

Но за успешной картинкой в соцсетях скрывается совсем другая сторона жизни блогерши. Красавица поделилась в Инстаграме снимком со школьного выпускного, на котором ее просто не узнать. Вместо девушки, которая выглядит как диснеевская принцесса, в кадре предстала поникшая девочка с грустным взглядом, весившая на 23 килограмма больше. Белла рассказала, что тот день стал для нее поворотным, однако призналась, что до сих пор страдает депрессией.

«Депрессия — это война, которую я постоянно веду. Когда-нибудь я выиграю... В большинстве случаев я проигрываю. Депрессия возникла из-за вещей, которыми я просто еще не готова поделиться со всеми вами. Но я хотела поделиться этим фото с выпускного, потому что оно мотивирует меня. Я была на 50 фунтов тяжелее и находилась на самом дне. И именно в этот день я решила заставить себя изменить свою жизнь и сделать что-то важное. Это был день, когда я решила пойти в армию», - заявила Белла Порч.

Жизнь девушки сильно изменилась после службы в Военно-морских силах США. Там она нашла настоящих друзей, которые стали для нее семьей и заботились о ней. Белла отметила, что сейчас чувствует такую же любовь и поддержку со стороны своих фанатов.

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Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.