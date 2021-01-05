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    Шоу-биз

    Королева TikTok показала, как выглядела до популярности. Фанаты не верят своим глазам

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    Блогерша Белла Порч - Королева TikTok показала, как выглядела до популярности. Фанаты не верят своим глазам
    Блогерша Белла Порч
    instagram.com/bella.poarch/

    Жизнь девушки сильно изменилась после службы в Военно-морских силах США

    Сейчас 23-летняя американка родом с Филиппин Белла Порч по праву может зваться королевой «Тиктока». У девушки более 50 миллионов подписчиков и почти миллиард лайков. Брюнетка прославилась благодаря мультяшной внешности и забавной мимике. На видео, с которого начался ее звездный путь, она просто кивает головой и повторяет слова песни Millie B — M to the B.

    Но за успешной картинкой в соцсетях скрывается совсем другая сторона жизни блогерши. Красавица поделилась в Инстаграме снимком со школьного выпускного, на котором ее просто не узнать. Вместо девушки, которая выглядит как диснеевская принцесса, в кадре предстала поникшая девочка с грустным взглядом, весившая на 23 килограмма больше. Белла рассказала, что тот день стал для нее поворотным, однако призналась, что до сих пор страдает депрессией.

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    Королева TikTok показала, как выглядела до популярности. Фанаты не верят своим глазам
    Королева TikTok показала, как выглядела до популярности. Фанаты не верят своим глазам
    Королева TikTok показала, как выглядела до популярности. Фанаты не верят своим глазам
    instagram.com/bella.poarch/

    «Депрессия — это война, которую я постоянно веду. Когда-нибудь я выиграю... В большинстве случаев я проигрываю. Депрессия возникла из-за вещей, которыми я просто еще не готова поделиться со всеми вами. Но я хотела поделиться этим фото с выпускного, потому что оно мотивирует меня. Я была на 50 фунтов тяжелее и находилась на самом дне. И именно в этот день я решила заставить себя изменить свою жизнь и сделать что-то важное. Это был день, когда я решила пойти в армию», - заявила Белла Порч.

    Жизнь девушки сильно изменилась после службы в Военно-морских силах США. Там она нашла настоящих друзей, которые стали для нее семьей и заботились о ней. Белла отметила, что сейчас чувствует такую же любовь и поддержку со стороны своих фанатов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

    Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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