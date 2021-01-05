На четвереньках и без белья. Снежана Бабкина показала, как ее видит муж сверху

Звезда поделилась откровенным фото

Жена знаменитого поп-певца Сергея Бабкина Снежана удивила своих фанатов слишком горячим фото в духе Ким Кардашьян.

По просьбе подписчиков Снежана опубликовала в Instastories «фото, которое она стесняется выставить». На снимке Бабкина без бюстгальтера и в стрингах занимается йогой.

«Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж», – подписала снимок Снежана.

Ранее «Скотч» сообщал, о главных трендах 2020 года в сексе.

В частности, сексолог утверждает, что люди стали чаще искать в поисковых системах информацию о БДСМ. В 2020 году на 200 процентов выросли продажи страпонов. Десять процентов из тысячи опрошенных британок заявили, что использовали их в сексе с партнерами-мужчинами, еще десять процентов признались, что хотели бы попробовать.